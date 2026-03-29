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Hospital Scaravelli
PASÓ EN RUTA 40

Grave accidente en Tunuyán: un motociclista atropelló a cuatro personas

El hecho se produjo en Ruta Nacional 40, frente al barrio Santa Ana. Resultaron heridas seis personas, entre las que se encontraban dos menores, de 1 y 5 años. Todos fueron trasladados al hospital Scaravelli.

Un grave accidente vial se produjo durante la noche del sábado en Tunuyán, cuando un motociclista atropelló a una pareja y dos menores. Producto del siniestro, resultaron heridas seis personas.

El incidente se produjo alrededor de las 23:35 en Ruta Nacional 40, a la altura del barrio Santa Ana. Según el informe policial, por causas que se buscan determinar, una motocicleta Motomel de 150 cc conducida por un hombre de 30 años -quien iba acompañado por otra persona de 32- embistió a un cuatro personas que se encontraban en la vía. Cabe resaltar que al conductor se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó resultado negativo.

El estado de salud de los implicados

A raíz del impacto, una mujer de 28 años sufrió politraumatismos, mientras que el hombre que la acompañaba sufrió una fractura expuesta y varios golpes. Por su parte, los menores -de 1 y 5 años– también presentaron múltiples traumatismos.

En cuanto a los ocupantes de la motocicleta, el conductor sufrió politraumatismos, mientras que el acompañante resultó con traumatismo de cadera y varios golpes.

Todos los implicados en el accidente fueron trasladados al hospital Scaravelli.

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