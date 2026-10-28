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Grave accidente en San Carlos: un motociclista sufrió la amputación de una pierna

Los médicos debieron amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla y su vida corre riesgo.

Un hombre de 45 años resultó gravemente herido este miércoles tras un choque entre una motocicleta Keller y un automóvil Peugeot en San Carlos. El siniestro ocurrió cerca de las 13.30, en el cruce de la Ruta Nacional 40 y calle Granaderos.

Según informaron fuentes policiales, el automóvil circulaba por la Ruta 40 de norte a sur, mientras que la motocicleta avanzaba por calle Granaderos de oeste a este. En esas circunstancias, cuando el motociclista intentó cruzar hacia el norte, se produjo el impacto.

Tras el choque, personal médico asistió al conductor de la moto, quien presentaba lesiones graves en una de sus piernas, y lo trasladó al hospital Scaravelli. Debido a la gravedad del cuadro, los profesionales debieron amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla. El hombre permanece internado en quirófano, en estado crítico y con riesgo de vida.

Por su parte, los demás involucrados fueron trasladados por sus propios medios y presentaban politraumatismos leves. Las circunstancias del accidente quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

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