Gran victoria de La Consulta

La roja y negra debutó con el pies derecho

En una tarde calurosa se jugó la primera fecha del torneo Federal dónde La Consulta debutó y empezó con el pies derecho ante su gente , obtuvo una difícil victoria ante Bowen un equipo plagado de refuerzos .

En lo que fue el partido fue dos tiempos diferentes, la primera mitad fue con muchas fricciones y no hubo un buen juego de ambos solo en dos ocasiones de pelota parada la visita aviso pero el buen rendimiento del arquero Romero de La Consulta no tuvo complicaciones .

En la segunda mitad el local fue otro lo fue a buscar y no llegaba con claridad , Bowen optó por el contragolpe y estuvo lejos del arco . A los 31′ llegó el único tanto con un artillero como lo es Hernán Soria de media vuelta la clavo arriba y venció el arco de Peloso. Fue justa y merecida victoria de la roja y negra no por los 90 minutos sino lo que fue el complemento que no se quedó y lo pudo superar.

Anchi mirando atte a su equipo

Freyre no le encontró la vuelta

Ahora se viene tres partidos de visitante donde tendrá paradas bastante difícil, recién dentro de un mes vuelve a jugar de local los dos últimos encuentros.

SÍNTESIS

Árbitros: Funes, HARTFIEL, Guevara

