Gran Mendoza: la millonaria inversión del Gobierno para modernizar 217 cruces semafóricos

El Gobierno, a través del Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Territorial, dio luz verde a una licitación clave para transformar la movilidad en el Gran Mendoza. Con una inversión proyectada de $6.731 millones, el plan contempla la actualización tecnológica y el control centralizado de 217 cruces semaforizados repartidos entre la Capital y Godoy Cruz.

Este proyecto se posiciona como la segunda fase de una estrategia de movilidad inteligente que busca erradicar los embotellamientos mediante la gestión digital del tráfico.

La pieza central de esta obra es la creación de un Centro de Gestión y Monitoreo. Este “cerebro” tecnológico permitirá:

Gestión en tiempo real: Operar la red de semáforos de forma remota para generar “ondas verdes” dinámicas.

Mantenimiento inteligente : Detección automática de desperfectos, reduciendo los tiempos de reparación.

Detección automática de desperfectos, reduciendo los tiempos de reparación. Análisis de datos: Recopilación de estadísticas para planificar futuras obras viales basadas en el flujo vehicular real.

El costo total de la obra, que asciende a $6.731.038.201,63, incluye tanto la inversión básica como las previsiones por ajustes de costos. Los fondos se desembolsarán en dos etapas:

2026: $3.780 millones. 2027: Aproximadamente $2.951 millones.

La intervención se concentrará en los corredores con mayor saturación de vehículos en el Área Metropolitana:

Departamento Ejes Principales a Intervenir Ciudad de Mendoza Colón-Arístides Villanueva, Av. San Martín, Beltrán-Maza, Rivadavia y Salta. Godoy Cruz Corredor del Oeste, Paso de los Andes-Joaquín V. González y calle Sarmiento.

Más allá de la comodidad, la resolución oficial subraya tres pilares fundamentales:

Menos contaminación: Al optimizar el flujo, se reducen las emisiones de gases y el ruido generado por el constante frenado y arranque.

Eficiencia energética: Menor consumo de combustible para los usuarios.

Confiabilidad: El reemplazo de equipos antiguos minimiza los riesgos de accidentes por semáforos fuera de servicio.

Esta obra se suma a las mejoras ya implementadas en la Avenida Costanera y el carril exclusivo de Guaymallén, completando el mapa de modernización vial de la provincia.