Gran Hermano: quién fue el concursante menos querido de los 26

Tras la salida de Carlota Bigliani el pasado jueves, este lunes se definió la segunda de las dos eliminaciones que tiene esta última semana en Gran Hermano Generación Dorada.

Cabe señalar que, en esta oportunidad, el reality cambió sus reglas: no hubo nominaciones y toda la casa quedó en placa bajo el voto positivo del público. Esta modalidad, que premia a los jugadores más activos, dejó en la cuerda floja a quienes mantienen un perfil bajo.

Tras una primera etapa de salvación este miércoles, varios jugadores aseguraron su permanencia, dejando expuestos al peligro de ser eliminados a Brian, Eduardo, Kennys, Martín, Nick y Zunino.

Nick se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

El primer salvado de la noche, con poco más del 20% del voto positivo, fue Eduardo. Luego, le tocó el turno a Brian Sarmiento y a Kennys.

A falta de una sola placa, Zunino logró safar y dejó un versus apasionante entre Nick y Martín, siendo el primero quién recibió menos apoyo a lo largo de la semana.

De esta manera, Nicolás Sicaro se suma a Gabriel Lucero, Tomás Riguera y Carla, como eliminados. Además, Carmiña fue expulsada.