Gran Hermano: hubo un nuevo eliminado y una nueva concursante ingresó

La noche del lunes 30 de marzo, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones y una sanción ejemplificadora, uno de los participantes tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país, tras quedar eliminado por decisión del público.

La semana fue atípica en la casa: en medio de las nominaciones, El Supremo sancionar a todo el grupo reduciéndoles el presupuesto (al 25%) para comprar en el supermercado por haber hablado sobre gritos que llegaron del exterior de a casa.

De esta manera, la placa de este lunes estuvo compuesta por siete participantes a saber: Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Brian Sarmiento y Franco Poggio. Este domingo quedaron fuera de placa Lolo Poggio, Catalina “Titi” Tcherkaski, Franco Zunino y Luana Fernández. Inicialmente comenzaron en la cuerda floja 11 jugadores.

En los primeros minutos de transmisión, y mientras preparaban el ingreso de la polémica Tamara Paganini – primera subcampeona de GH Argentina- en lugar de Mavinga, Santiago del Moro sacó de placa, con diferencia de 5 minutos, a Lola y Yanina.

Finalmente, y con la presión de los números, Del Moro anunció a las 23.05 que Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce, abandona la casa y Brian Sarmiento se queda.

De este modo, el reciente eliminado, es el 6to de la edición aniversario por los 25 años de la primera edición del reality.