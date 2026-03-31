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Gran Hermano

Gran Hermano: hubo un nuevo eliminado y una nueva concursante ingresó

Este lunes, en placa negativa, fue eliminado el sexto jugador de la edición dorada del reality. Ingresó la reemplazo de Mavinga.

La noche del lunes 30 de marzo, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones y una sanción ejemplificadora, uno de los participantes tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país, tras quedar eliminado por decisión del público.

La semana fue atípica en la casa: en medio de las nominaciones, El Supremo sancionar a todo el grupo reduciéndoles el presupuesto (al 25%) para comprar en el supermercado por haber hablado sobre gritos que llegaron del exterior de a casa.

De esta manera, la placa de este lunes estuvo compuesta por siete participantes a saber: Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Brian Sarmiento y Franco Poggio. Este domingo quedaron fuera de placa Lolo Poggio, Catalina “Titi” Tcherkaski, Franco Zunino y Luana Fernández. Inicialmente comenzaron en la cuerda floja 11 jugadores.

En los primeros minutos de transmisión, y mientras preparaban el ingreso de la polémica Tamara Paganini – primera subcampeona de GH Argentina- en lugar de Mavinga, Santiago del Moro sacó de placa, con diferencia de 5 minutos, a Lola y Yanina.

Finalmente, y con la presión de los números, Del Moro anunció a las 23.05 que Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce, abandona la casa y Brian Sarmiento se queda.

De este modo, el reciente eliminado, es el 6to de la edición aniversario por los 25 años de la primera edición del reality.

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