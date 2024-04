Gran Hermano: entró una nueva jugadora por el Golden Ticket

Tras la salida de Catalina en la noche del lunes, la casa de Gran Hermano se reinventó y comenzó la semana en total incertidumbre por lo que ocurría este martes.

Primero, con la prueba de liderazgo, que, tras una apasionante definición entre Federico y Emmanuel, terminó en manos del peluquero cordobés, que suma su segundo beneficio en lo que va de la competencia.

De inmediato, mientras Emma seguía con la vorágine de poder ser inmune y poder cambiar el rumbo de la placa que se arme en la nueva gala de nominación, ingresó una nueva participante, que, a diferencia de las últimas visitas, entró para quedarse en GH 2023.

Se trata del benefició que brinda el Golden Ticket, que en este caso es para reemplazar el lugar que dejó vacante la salida voluntaria de Agostina, en la misma semana donde se dieron los ingresos masivos, motivo que postergó su suplencia.

Sin esperarlo, la persona que ingresó a la casa fue Coty Romero, una de las jugadoras del 2022 que mejor perfomance tuvo. Desde su ingreso, los ánimos en los concursantes cambiaron, puesto que otra vez se deben enfrentar a una persona que entra desde el exterior con más información que el resto.

A su vez, una vez que fue invitada a hablar con el dueño de casa, Coty pidió hacer la nominación espontanea, algo que no le fue permitido, por no estar habilitada por el momento. No obstante, podrá votar normalmente y ser nominada – y salvada si así lo desee el líder-.