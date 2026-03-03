Search
Instagram Facebook Twitter
Captura de pantalla 2026-03-02 223050
Gran Hermano

Gran Hermano despidió a su primer concursante

El reality de Telefe completó su primera semana, con la salida del primer eliminado por decisión del público.

La casa de Gran Hermano “Generación Dorada” atravesó un lunes de máxima tensión, con la primera gala de eliminación de la edición 2026, tras un domingo que sacudió el tablero de la convivencia debido a que volvieron a abrirse las puertas para ingresos.

Luego de una gala especial marcada por el regreso inesperado de Daniela y el debut de Carlota, el reality ya despidió a su primer “hermanito”.

La noche comenzó con Brian Sarmiento, Emanuel, Lucero, Solange Abraham y Zilli en la cuerda floja. De ellos, uno se despedía del juego a solo una semana del arranque del programa.

El primer salvado fue Emanuel, seguido por Sol y Brian, los tres jugadores con más imagen negativa. De este modo, Gabriel Lucero y Yanina Zilli definieron cara a cara al primer descalificado.

Cerca del final del programa, Santiago del Moro reunió a los 26 jugadores y a los dos posibles eliminados para dar la información final del voto del público.

Finalmente, fue Lucero quién con el 54,8 % del voto negativo, se convirtió en el primer eliminado de la edición dorada del reality de Telefe.

ETIQUETAS:

Gala de eliminaciónGHGran Hermano: Generación Dorada

+ Noticias

PRIMERA DIVISIÓN

A mano: Independiente Rivadavia y River no se sacaron diferencias en el Malvinas Argentinas

Por: Lucian Astudillo

Gran Hermano

Gran Hermano despidió a su primer concursante

Por: Agustin Zamora

Estrategia exportadora

Minería, vino y aceite: la agenda que impulsa Mendoza en 4 países clave del mundo

Por: María Orozco

servicio meteorológico

Baja la temperatura y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Por: Redacción NDI

OPERATIVOS POLICIALES

Fin de semana movido en Tupungato: múltiples detenciones, robos frustrados y secuestro droga

Por: Lucian Astudillo

APERTURA DE SESIONES

Ecos del discurso de Milei en el Congreso: Ulpiano Suárez respaldó el rumbo económico pero criticó las “formas” del Presidente

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter