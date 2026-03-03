Gran Hermano despidió a su primer concursante

La casa de Gran Hermano “Generación Dorada” atravesó un lunes de máxima tensión, con la primera gala de eliminación de la edición 2026, tras un domingo que sacudió el tablero de la convivencia debido a que volvieron a abrirse las puertas para ingresos.

Luego de una gala especial marcada por el regreso inesperado de Daniela y el debut de Carlota, el reality ya despidió a su primer “hermanito”.

La noche comenzó con Brian Sarmiento, Emanuel, Lucero, Solange Abraham y Zilli en la cuerda floja. De ellos, uno se despedía del juego a solo una semana del arranque del programa.

El primer salvado fue Emanuel, seguido por Sol y Brian, los tres jugadores con más imagen negativa. De este modo, Gabriel Lucero y Yanina Zilli definieron cara a cara al primer descalificado.

Emanuel es el primer salvado de esta noche 👏🏻



👁️ Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por Amazon Prime 🎬 pic.twitter.com/5JQpjHEwMD — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 3, 2026

Cerca del final del programa, Santiago del Moro reunió a los 26 jugadores y a los dos posibles eliminados para dar la información final del voto del público.

Finalmente, fue Lucero quién con el 54,8 % del voto negativo, se convirtió en el primer eliminado de la edición dorada del reality de Telefe.