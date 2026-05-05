¿Gran Hermano? con reconocimiento facial, Mendoza concretó su primera detención en tiempo real

La provincia de Mendoza registró la primera detención realizada a partir del nuevo sistema de reconocimiento facial, una herramienta tecnológica que el Gobierno provincial comenzó a implementar en el marco de su estrategia de seguridad.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quienes destacaron que el sistema ya está en funcionamiento y arrojó resultados concretos a pocos días de haber sido presentado oficialmente en la Legislatura.

Cómo fue la primera detención

Según explicó el mandatario, el procedimiento se activó cuando cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) del Ministerio de Seguridad detectaron a un individuo que registraba dos pedidos de captura y un paradero vigente.

Lo anunciamos el viernes en la Legislatura y ya está dando resultados: Mendoza tiene su primer detenido gracias al sistema de reconocimiento facial.



Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones del Ministerio de Seguridad, detectaron a un individuo con dos pedidos de… pic.twitter.com/0nHnzrjxfV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 5, 2026

La identificación se produjo en cuestión de segundos mediante el sistema biométrico, que cruza imágenes captadas en la vía pública con bases de datos judiciales. Una vez confirmada la coincidencia, se activó un operativo policial que permitió la detención del sospechoso.

Desde el Gobierno remarcaron la velocidad del proceso: desde la detección hasta la intervención de los efectivos, todo ocurrió en tiempo real, lo que marca un cambio significativo respecto a los mecanismos tradicionales de búsqueda.

Tecnología aplicada a la seguridad

El sistema de reconocimiento facial forma parte de una política más amplia orientada a incorporar herramientas tecnológicas en la prevención del delito. En este caso, se trata de software capaz de identificar rostros en espacios públicos y compararlos con registros oficiales.

“Esto no es futuro, es presente”, sostuvo Alfredo Cornejo al comunicar el resultado, al tiempo que vinculó la inversión en tecnología con la obtención de resultados concretos en materia de seguridad.

El CEO, donde se centraliza la información de cámaras de videovigilancia, cumple un rol clave en este esquema: es el punto desde el cual se monitorean los movimientos y se coordinan los operativos en territorio.

Un sistema que abre debate

La implementación del reconocimiento facial no está exenta de debate. Mientras desde el oficialismo destacan su eficacia como herramienta para combatir el delito, distintos sectores plantean interrogantes sobre el uso de datos personales, la privacidad y los controles sobre este tipo de tecnología.

En otras jurisdicciones, la aplicación de sistemas similares ha generado discusiones sobre los límites legales y la necesidad de marcos regulatorios claros que garanticen su uso responsable.

En Mendoza, el debut del sistema con una detención efectiva marca un primer paso en su implementación, aunque se espera que en las próximas semanas continúe ampliándose su uso y también el debate público sobre sus alcances.