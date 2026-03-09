Search
placa-planta-santiago-del-moro
Gran Hermano

Gran Hermano 2026: el reality tendrá una gala diferente

El reality que conduce Santiago del Moro tendrá una dinámica diferente este arranque de semana. Habrá un nuevo eliminado.

Llegó el “Día D” para la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, y tras un domingo atípico donde los jugadores cambiaron las valijas por el escenario, este lunes 9 de marzo la tensión regresa a su punto máximo con la segunda gala de eliminación, esta vez enfocada en la novedosa “Placa Planta”.

En una noche de súper acción para Telefe, la segunda gala de eliminación comenzará a las 22:15, inmediatamente después del desenlace de MasterChef Celebrity.

El movimiento táctico de Telefe de trasladar la gala al lunes permitió que los siete nominados tuvieran 24 horas extra de pantalla para intentar revertir su imagen. El domingo, el “Gran Desafío Actoral” mostró una faceta distendida y creativa de los participantes, pero hoy los disfraces quedan de lado.

Al mismo tiempo, el público ha tenido un día adicional para votar, y los porcentajes prometen ser de los más ajustados de esta nueva edición.

Con siete nombres bajo la lupa —Eduardo, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino—, la placa es una de las más grandes y diversas hasta el momento. La decisión de estirar la votación hasta el lunes no solo respondió a una estrategia de rating para competir en el inicio de la semana, sino que también puso a prueba la resistencia psicológica de los nominados, quienes llevan más de 48 horas conviviendo con la posibilidad de abandonar el juego.

A partir de las 22:15, Santiago del Moro irá revelando quiénes son los salvados por el público hasta llegar al duelo final que definirá quién es el segundo expulsado de la “Generación Dorada”.

Gran HermanoGala de eliminaciónGHGran Hermano: Generación Dorada

