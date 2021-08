A un mes de presentarse de forma oficial el primer conjunto de pedalistas locales, llegó el momento de rodar las ruedas en nombre de los tupungatinos. Con esfuerzo, entrega y sacrificio los dirigidos por Rubén Pegorin participaron de dos competiciones divididos en subgrupos, uno fue parte de la 6ª edición de la “Vuelta Mendoza Mountain Bike” -desarrollada sábado, domingo y finalizando el lunes en Tupungato– y el otro corrió la “5ta fecha del Campeonato de Pista y Critérium ‘Homenaje Rodolfo Curallanca’ 2021”, en el Autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín.

Los ciclistas que participaron de la competencia de MTB fueron: Jorge Assenza, Rodrigo Santana y Andrés Viotto. A la competencia de ruta lo hicieron: Ulises Luna, Miguel Nebot, Jorge Rodríguez, Axel Velarde y Fausto Sevillano, última incorporación al equipo, oriundo de Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires.

Estos casi 40 días -desde la formación del equipo- fueron destinados a entrenar, a que el Director Técnico pudiera reconocer las cualidades y destrezas que destacan a cada deportista, ultimar y ajustar detalles del grupo, para poder afianzar el equipo y competir con seguridad.

5ta fecha del Campeonato de Pista y Critérium ‘Homenaje Rodolfo Curallanca’ 2021

En el marco de una sensación térmica primaveral, el domingo se vivió esta carrera que convocó a cientos de aficionados del ciclismo de la Provincia.

Los de Tupungato recién se sumaron al Campeonato en esta quinta prueba con la mente puesta en reafirmar la preparación técnica que vienen realizando y empezar a sumar puntos para cerrar esta primera temporada con buenos resultados.

Los pedalistas Luna, Nebot, Rodríguez, Sevillano y Velarde

llegaron a San Martín, acompañados por el DT Pegorin y el mánager del equipo “Pepe” Nebot, para participar en las Categorías junior, sub23 y élite.

Minutos antes de iniciar su primera carrera en nombre del Municipio, los ciclistas tupungatinos, experimentaron emociones conjugadas de ansiedad, adrenalina, emoción y alegría.

Los corredores valletanos obtuvieron excelsos resultados que superaron las expectativas del equipo, ya que Sevillano quedó en el top 10 de pedalistas en ingresar a la meta.

El joven corredor compartió su preparación en la zona «Rodé estos dos días en Mendoza para poder competir hoy». En cuanto a su participación para el Municipio aseveró «voy a seguir hablando con Pego si hay alguna carrera acá cuando me necesiten me vengo sin problemas». En cuanto a su análisis personal sobre la competencia expresó «fue una muy linda carrera, me sentí muy bien. Contento. Un placer haber corrido para el equipo y espero poder hacerlo nuevamente».

En cuanto al DT del equipo concluyó que en general ha sido un balance positivo el de esta puesta en marcha «Los chicos van bien, están motivados, a partir de ahora tienen más confianza para obtener resultados positivos y el equipo ya está en ruta Muchas gracias al Intendente por la oportunidad que nos da de disfrutar lo que tanto nos gusta que es el ciclismo».

Y para cerrar este fin de semana sobre ruedas, la 6ª edición de la “Vuelta Mendoza Mountain Bike” tuvo como cierre de su tercera etapa los paisajes tupungatinos. Precisamente la final de esta dura competencia -de 54 exigentes kilómetros- concluyó a los pies del Cristo Rey donde el equipo local se consagró en su debut y logró hacer podio en primer y cuarto puesto con Jorge Assensa, Rodrigo Santana y Andrés Viotto. Además el departamento también celebró la performance de Gustavo Salvalaggio, quien participó de esta competencia, alcanzando el primer lugar en una de las categorías promocionales.