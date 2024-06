Grabois cruzó a Petri por la construcción de la Armada Argentina en Chile: qué dijo

En medio de un tenso conflicto bilateral con Chile, el dirigente social Juan Grabois lanzó fuertes críticas contra el ministro de Defensa, Luis Petri, debido a un error cometido por el Ejército argentino. La controversia se originó cuando se descubrió que parte de un sistema de paneles solares instalado por la Armada en Tierra del Fuego había traspasado por tres metros la frontera con Chile, desencadenando una enérgica protesta del gobierno chileno.

Grabois no tardó en expresar su descontento a través de la red social X, acusando a Petri de desconocer el territorio nacional y de estar enfocado en “jugar a la guerra” en Europa, en alusión a la reciente adhesión de Argentina al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. “El bobeta títere de Petri que pone una base militar en Chile porque no conoce el territorio argentino, jugando a la guerra en Europa, destruyendo nuestra posición histórica de no-alineamiento y exponiéndonos a las consecuencias de conflictos en los que no tenemos nada que ganar. Lamebotas es poco”, sentenció Grabois en su publicación.

El incidente con Chile ocurrió cuando el Ejército argentino instaló paneles solares como parte del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1 de Magallanes. Sin embargo, dos de estos paneles cruzaron la frontera, lo que llevó al gobierno de Gabriel Boric a exigir su desmantelamiento inmediato.

El embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, explicó que la instalación errónea se debió a una confusión con un alambrado que se pensaba marcaba el límite fronterizo. “Hay un alambrado que se entendía que no era exactamente el límite, hubo una equivocación. La cancillería chilena me informó cuando tuve una reunión ayer por otro tema, y habiendo tomado conocimiento de este reclamo, dijimos que se iba a proceder al retiro. Es un error fáctico“, detalló Faurie. Además, señaló que los operarios no consultaron las coordenadas satelitales adecuadas, confiando en referencias visuales incorrectas.

Grabois también criticó la postura de Petri en relación con el conflicto entre Ucrania y Rusia, destacando la preocupación de su sector por la posible implicancia militar de Argentina en el conflicto. “No vaya a ser cosa que la adhesión al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania signifique que la Argentina entre en guerra contra la Federación Rusa”, advirtieron desde su entorno.