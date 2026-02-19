Grabaron a un obrero exhibiendo sus partes íntimas en el techo de una escuela mendocina

Un episodio de gravedad institucional se registró este martes por la mañana en el CCT San Isidro Labrador, ubicado en el distrito La Libertad, en Rivadavia, cuando un trabajador de una empresa constructora fue sorprendido realizando actos de exhibicionismo sobre el techo del establecimiento educativo.

De acuerdo a lo informado por fuentes de la Dirección General de Escuelas (DGE), el hecho se produjo entre las 10.30 y las 11.00. Una mujer que trabaja frente al edificio advirtió la situación, la registró con su celular y dio aviso inmediato al 911. Según consta en la denuncia, el hombre continuó con su conducta aun cuando circulaban menores por la zona.

Tras el llamado, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, visualizaron el material aportado por la testigo y procedieron a identificar y demorar al trabajador por algunos minutos, en el marco de la actuación preventiva.

Desde la DGE confirmaron que la empresa contratista tomó intervención y resolvió despedir al obrero de manera inmediata. Además, el director del establecimiento se comunicó con la vecina que realizó la denuncia, ofreció disculpas por lo sucedido y notificó formalmente a las autoridades educativas.

Las autoridades instruyeron a la testigo a ratificar la denuncia en sede correspondiente, incorporando como prueba el video y las comunicaciones mantenidas. El caso quedó sujeto a las actuaciones judiciales que determinarán los pasos a seguir.