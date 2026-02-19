Search
Instagram Facebook Twitter
Captura de pantalla 2026-02-19 160632
denunciado

Grabaron a un obrero exhibiendo sus partes íntimas en el techo de una escuela mendocina

El hecho ocurrió en el departamento de Rivadavia y fue denunciado por una vecina que registró la situación en video.

Un episodio de gravedad institucional se registró este martes por la mañana en el CCT San Isidro Labrador, ubicado en el distrito La Libertad, en Rivadavia, cuando un trabajador de una empresa constructora fue sorprendido realizando actos de exhibicionismo sobre el techo del establecimiento educativo.

De acuerdo a lo informado por fuentes de la Dirección General de Escuelas (DGE), el hecho se produjo entre las 10.30 y las 11.00. Una mujer que trabaja frente al edificio advirtió la situación, la registró con su celular y dio aviso inmediato al 911. Según consta en la denuncia, el hombre continuó con su conducta aun cuando circulaban menores por la zona.

Tras el llamado, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, visualizaron el material aportado por la testigo y procedieron a identificar y demorar al trabajador por algunos minutos, en el marco de la actuación preventiva.

Desde la DGE confirmaron que la empresa contratista tomó intervención y resolvió despedir al obrero de manera inmediata. Además, el director del establecimiento se comunicó con la vecina que realizó la denuncia, ofreció disculpas por lo sucedido y notificó formalmente a las autoridades educativas.

Las autoridades instruyeron a la testigo a ratificar la denuncia en sede correspondiente, incorporando como prueba el video y las comunicaciones mantenidas. El caso quedó sujeto a las actuaciones judiciales que determinarán los pasos a seguir.

ETIQUETAS:

RivadaviavideoredesDGE

+ Noticias

denunciado

Grabaron a un obrero exhibiendo sus partes íntimas en el techo de una escuela mendocina

Por: Redacción NDI

Afirman que Antonela Roccuzzo engañó a Lionel Messi: ¿se separan?

Por: Agustin Zamora

UPD 360

Por orden de la DGE, las familias deberán firmar un acta antes de los festejos del “Último Primer Día”

Por: Redacción NDI

Recopa Sudamericana

Recopa Sudamericana: Lanús va por la épica contra los millones de Flamengo

Por: Agustin Zamora

declaraciones

Martín Aveiro ratificó su rechazo a la Reforma Laboral y cuestionó el apuro legislativo

Por: Redacción NDI

Los siguen buscando

Quiénes son los dos delincuentes que se fugaron de la alcaldía de Tunuyán y cuál es su prontuario

Por: Ignacio Cuquejo
Instagram Facebook Twitter