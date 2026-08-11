GP3: Mariano Villalobos recuperó la punta del Argentino de Velocidad

Los pilotos mendocinos tuvieron un positivo fin de semana en la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, disputada en Concordia. Mariano Villalobos consiguió una trabajada victoria y recuperó la punta de la GP3, mientras Federico Márquez batalló para terminar cuarto y mantenerse tercero en el campeonato.

Mariano Villalobos ganó una batalla en Concordia y recuperó la punta

Mariano Villalobos se quedó con una carrera electrizante que se definió en la última vuelta, con un tiempo de 18:35.469 y apenas 0.164 de ventaja sobre José María Plaja. “Fue peleada toda la carrera y la gané en la última vuelta. Nos tocamos en una parte al final de la recta opuesta, pero estuvo muy linda”, relató el mendocino.

La victoria tuvo un valor adicional porque Villalobos no conocía el circuito de Concordia. “Circuito nuevo para mí, no lo conocía”, reconoció el flamante líder. Ayrton Naveira completó el podio, Federico Márquez terminó cuarto y Augusto Caviglia cerró el Top 5.

Federico Márquez batalló y sigue prendido en la pelea

Federico Márquez volvió a dar batalla entre los principales protagonistas de la GP3 y consiguió finalizar cuarto, a 21.544 del ganador. El piloto mendocino se mantuvo competitivo durante la carrera y sumó unidades importantes para sus aspiraciones en el campeonato.

El representante del Aero Racing registró una mejor vuelta de 2:05.313 y se llevó puntos valiosos de Concordia. Con este resultado, Márquez conserva el tercer puesto de las posiciones y continúa metido de lleno en la lucha por el título.

Cómo quedó el campeonato de la GP3

La victoria provocó un cambio en lo más alto de las posiciones. Villalobos recuperó el liderazgo y ahora encabeza el campeonato con 63 puntos, mientras que José María Plaja quedó segundo con 60 unidades, apenas tres por debajo del mendocino.

Márquez continúa tercero con 49 puntos y sigue siendo protagonista de la pelea, a 14 unidades de Villalobos y 11 de Plaja. Ariel Gabarini aparece cuarto con 34 puntos y Virginia Guidetti completa el Top 5 con 20.

La lucha por el campeonato tendrá continuidad muy cerca de Mendoza. La quinta fecha se disputará del 4 al 6 de septiembre en el Circuito San Juan Villicum, donde Villalobos llegará defendiendo el liderazgo y Márquez buscará continuar recortando diferencias. El calendario publicado para la temporada también ubica a Villicum como la próxima parada después de Concordia.

Con Villalobos primero y Márquez tercero, dos mendocinos llegarán a Villicum dentro del Top 3 del campeonato. La cita sanjuanina aparece así como una nueva oportunidad para que ambos continúen siendo protagonistas de una pelea por el título que permanece abierta.