GP de Japón: Colapinto dio un paso atrás, terminó P16 y fue autocrítico

Franco Colapinto tuvo un fin de semana complicado en el GP de Japón de la F1. Tras unas prácticas libres lejos del rendimiento esperado, y una qualy en la que -a diferencia de su compañero en Alpine, Pierre Gasly– no pudo acceder a Q3, el piloto argentino no terminó de encontrar el rendimiento del auto y terminó la carrera en la 16° posición, muy lejos del séptimo lugar obtenido por Gasly. La carrera fue ganada por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que lidera el campeonato.

Colapinto, que había largado desde la 15° posición, tuvo una buena salida y logró avanzar lugares en las primeras vueltas. Primero se benefició por el mal arranque de Nico Hülkenberg y luego superó a Gabriel Bortoleto para ubicarse 13°.

Sin embargo, el desarrollo de la carrera cambió tras el fuerte accidente de Oliver Bearman, que se topó justamente con Colapinto, que había perdido potencia en su batería, lo que hacía que el Alpine fuera casi 50 km/h más lento que el Haas. Esta situación obligó la salida del auto de seguridad, lo que perjudicó la estrategia del piloto argentino.

Desde ese momento, Colapinto se mantuvo detrás del español Carlos Sainz sin poder avanzar. En contraste, su compañero Pierre Gasly tuvo una destacada actuación, finalizó séptimo y sumó puntos para el equipo.

El fuerte accidente de Oliver Bearman

La autocrítica de Colapinto tras el GP de Japón

Tras la carrera, Colapinto se mostró contrariado con su desempeño y señaló: “Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Hice una buena largada y después me quedé trabado”. También remarcó que la aparición del safety car condicionó el resultado: “Perdimos cinco lugares. Fue un día complicado”.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La próxima fecha del campeonato será el 3 de mayo en Miami, Estados Unidos, luego de la suspensión de las carreras de Arabia Saudita y Qatar por el conflicto en Medio Oriente.