GP de Estados Unidos: sobre el final, Colapinto superó a Gasly y terminó 17° en una carrera difícil para Alpine

Pasó un nuevo Gran Premio de la Fórmula Uno. Este domingo se corrió en Austin, Texas, donde Max Verstappen (Red Bull) dominó las acciones de principio a fin para ganar una carrera que lo pone de lleno en la lucha por el campeonato. EL podio lo cerraron Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). Por su parte, el líder de la tabla –Oscar Piastri (McLaren)- terminó 5° y sigue cediendo terreno.

En lo que respecta a Franco Colapinto, el argentino tuvo una tarde difícil, a tono de cómo fue todo su fin de semana. Si bien largó 15°, de entrada perdió dos lugares ante Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

Pese a su complicada largada, Colapinto recuperó los dos puestos y se mantuvo rodando durante un largo tiempo con los neumáticos medios con los que comenzó. Sin embargo, a medida que pasaban las vueltas, fue perdiendo ritmo, por lo que la carrera se le hizo extremadamente difícil al argentino. Una vez finalizada la carrera, el piloto explicaría que no se sintió cómodo con los compuestos amarillos y que la degradación de éstos le hizo perder adherencia.

Ante la falta de incidencias ajenas en la carrera que le pudieran dar una oportunidad de achicar la brecha con los monoplazas que tenía por delante, el oriundo de Pilar ingresó a boxes en la vuelta 38 para cambiar a neumáticos blandos (rojos). A partir de ese momento -si bien quedó último entre los pilotos en pista (NdR: el español Carlos Sainz había tenido que abandonar)-, todo cambió para Colapinto, que recuperó ritmo y pudo ir recortando distancias.

Tal es así que sobre el final de la carrera alcanzó a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. Fue en ese momento en el que se dio una situación llamativa: pese a no estar peleando puestos por los puntos, por radio le pidieron al argentino que no adelante al francés. Incrédulo por la orden, Colapinto expresó que en ese momento era más veloz que su compañero.

En un acto de rebeldía, el argentino -que, además, estaba siendo atacado por Bortoleto- hizo caso omiso a las órdenes de su equipo y, con una gran maniobra, sobrepasó a Gasly en la última vuelta para finalizar 17°.

Luego de la carrera, en referencia a la maniobra final con la que superó a Gasly, Colapinto explicaría: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. La verdad es que iba mucho más rápido, él tenía gomas un poco más viejas. Era lo mejor para la situación en la que estábamos: me estaba atacando mucho Bortoleto, y pasarlo (a Gasly) era una forma de defenderme. Si no lo pasaba, probablemente Bortoleto nos iba a pasar a los dos“.

Ahora, la hoja de ruta de la Fórmula Uno marca que el próximo desafío será el Gran Premio de México, que se correrá durante el fin de semana del 26 de octubre.