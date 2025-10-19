GP de Estados Unidos: Franco Colapinto pasó a Q2 y el domingo largará 15°

La Fórmula Uno no se detiene y la acción continúa en Austin -Texas- donde se está llevando a cabo el Gran Premio de Estados Unidos. En un circuito que le trae gratos recuerdos, Franco Colapinto se entusiasmaba con poder realizar un buen papel que le permita puntuar por primera vez como piloto de Alpine.

Sin embargo, este año -a diferencia de lo sucedido el año pasado cuando pilotaba para Williams- las cosas se presentan complicadas para el pilarense.

Durante el viernes, tanto Colapinto como Gasly estuvieron lejos de los tiempos de los coches que lideran la parrilla. Si bien el francés logró tener una buena clasificación para la carrera sprint -en la que el argentino terminó 17°-, la realidad es que el ritmo de carrera de los Alpine no fue bueno.

Ya este sábado, la carrera Sprint comenzó torcida para Colapinto: es que en la largada sufrió un leve toque que lo obligó a ingresar a boxes. A partir de ese momento, el ritmo del argentino no fue bueno y terminó 14° en una jornada por demás accidentada.

La carrera sprint -que estuvo marcada por varios choques- terminó con Max Verstappen como ganador, resultado que le permitió recortar ocho puntos y ubicarse a 55 unidades del líder (Oscar Piastri, de McLaren) en su lucha por un nuevo título.

Horas más tarde, nuevamente sería el turno de rodar en la clasificación para la carrera de este domingo. En una nueva prueba, Colapinto logró exprimir al máximo a su monoplaza y logró superar el primer corte para acceder a Q2. Ya en esa instancia, no hubo mucho más que el argentino pudiera hacer, por lo que largará 15°, un lugar por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La carrera principal del GP de Estados Unidos se correrá este domingo a partir de las 16 horas, y podrá verse en vivo por televisión a través del canal Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Práctica Libre 1: Franco Colapinto finalizó 16°.

Franco Colapinto finalizó 16°. Clasificación Sprint: Franco Colapinto se ubicó 17°.

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: Franco Colapinto finalizó 14°

Franco Colapinto finalizó 14° Clasificación: Franco Colapinto largará 15°.

Domingo 19 de octubre