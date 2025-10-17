GP de Estados Unidos: Franco Colapinto largará 17° en la carrera sprint del sábado

Este viernes comenzaron a rugir los motores en el Gran Premio de Estados Unidos, que se corre en Austin -Texas-. Con la ilusión de repetir una actuación similar a la del año pasado -cuando competía en la escudería Williams-, Franco Colapinto salió a rodar a bordo de su Alpine. Es que si bien su monoplaza es el peor de la parrilla, la mejora del rendimiento del piloto argentino durante las últimas carreras hacían enceder una pequeña luz de ilusión.

Sin embargo, ni bien comenzó la acción, Colapinto sufrió un baño de realidad. Es que durante la Prueba Libre 1 (FP1), durante los ensayos de ritmo de carrera -con neumáticos duros- fue el último auto de la tanda. Recién cuando hizo una simulación de vuelta de clasificación –con neumáticos blandos- pudo levantar su rendimiento y ubicarse 16°, una posición por delante de su compañero Pierre Gasly.

Algunas horas más tarde, ya durante la clasificación a la carrera Sprint de este sábado, el pilarense no tuvo una buena actuación. Durante su primer intento tuvo algunas fallas que lo obligaron a realizar un segundo intento, en el cual tuvo una marcada mejoría. Pese a la levantada, no pudo superar la Q1 y largará 17°. Por su parte, Gasly rodó una décima más rápido que el argentino y clasificó a Q2 y largará 13°. La pole quedó en manos de Max Verstappen.

¿Cómo sigue el GP de Estados Unidos?

Este sábado, a partir de las 14 horas, será la carrera sprint. La misma tendrá una extensión de 19 vueltas y no habrá parada obligatoria en boxes. El ganador obtendrá 8 puntos, el segundo 7, el tercero 6, y así sucesivamente hasta el octavo puesto, que se llevará 1 punto.

Luego, a partir de las 18 horas, será el turno de la clasificación para la carrera del domingo, la cual se disputará a partir de las 16.

Toda la acción podrá verse en vivo por televisión a través del canal Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Práctica Libre 1: Franco Colapinto finalizó 16°.

Franco Colapinto finalizó 16°. Clasificación Sprint: Franco Colapinto largará 17°.

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: 14:00 horas

14:00 horas Clasificación: 18:00 horas

Domingo 19 de octubre