Diego Casado y Patricio Gottardini expusieron el cruce que tienen ante la Justicia mediante denuncias y una supuesta pelea previa.

Casado es el inspector general de la comuna mientras que Gottardini es empleado municipal que se desempeña en el CIC de calle Argentina. Por un aparente desencuentro personal, los dos acudieron a denunciarse para resolver lo sucedido.

Por estas horas la Justicia ya tiene las exposiciones que hicieron ante el Ministerio Público Fiscal y el tema ya es vox pópuli. El inspector sostiene que Gottardini lo increpó a él y a su familia (con exposición de menores) mediante las redes sociales.

Por su parte el empelado municipal sostiene que Casado llegó hasta su puesto laboral para agredirlo, rebajarlo y ningunearlo por su condición de empleado. El problema incluso salpicó hasta el propio Aveiro a quien Gotardini concejal (hermano del empleado denunciante) le pide a la intendencia la remoción de Casado de su puesto.

Las exposiciones ante la Justicia

Gottardini expuso ante la Justicia y el partido «Unidos por Tunuyán»

“El día de hoy, pasadas las 7.30 hs de la mañana, asistimos a un acto de maltrato y violencia inesperado e injustificable. El Director de Inspección General de la Municipalidad de Tunuyán, Diego Casado, irrumpió en el CIC de calle La Argentina y bajo la mirada de testigos que trabajan en el lugar, insultó, humilló, maltrató y amenazó al trabajador municipal Patricio Gottardini, quien forma parte de nuestro espacio partidario. El motivo que alegó Casado, fue el «compartir una publicación de facebook» donde se hacía mención sobre él. El Director golpeando el pecho de Patricio con su dedo índice lo amenazó con perder su trabajo y con «tener novedades suyas» de no retractarse».

«También descalificó a Gottardini diciendo que va a trabajar y a humillarse «por dos pesos» mientras a él (por Casado) le va muy bien. Por último quiso rebajarlo diciendo que no posee estudios siendo que Patricio es Licenciado en Administración. Es por eso que se realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía de nuestro Departamento. No podemos tolerar éste grado de violencia e intento de coartar la libertad de expresión en una red social. Instamos a su jefe, el Intendente Martin Aveiro a tomar medidas urgentes sobre ésto y pedir la RENUNCIA inmediata a Diego Casado. Así demostrar a la sociedad tunuyanina que no asiente éstos comportamientos de sus funcionarios y que está a favor de la democracia en todos sus sentidos”.

La versión de Casado

“Cuando hay menores de por medio, corresponde aclarar algunas cosas, que después de este comentario no realizare otro más. 1-en el día de ayer jueves a las 07:30 me acerque para hablar con el señor P.G. en el lugar que el desarrolla actividades para preguntarle personalmente que problema y que comentarios tenia para mí y para mi familia, ya que él había hecho comentarios en las redes sociales y que me lo dijera en la cara, cosas que como un hombre de bien se puede solucionar hablando cara a cara, sabia y está a la vista que había hablado sobre mi persona en un aspecto de índole personal y no laboral, había expuesto imagen de mis hijos, de mi familia y hablando despectivamente de mí».

«Ante la pregunta ¿qué me tenés que decir, acá estoy?, 3 veces le tuve que preguntar para que en ninguna de las 3 me dijera nada, no tenía palabras sobre sus comentarios, no se acordaba nada, o sea que cara a cara termino siendo un pobre hombrecito que no tenía nada para decir, para lo cual le pedí se retractara en el mismo lugar que había realizado los comentarios. 2-ante la postura de seguir con el pleito y no retractarse, en la noche de ayer también hice la denuncia al ministerio publico fiscal por difamación, el uso de la imagen de mis hijos, agresiones hacia mi persona, les copio esa denuncia”, expresó.

