Got Talent: una participante mendocina denunció al programa

La joven cantante mendocina Esperanza Careri, quien cautivó a la audiencia con su impresionante voz en Got Talent Argentina 2023, ha generado una polémica denuncia en las redes sociales en relación con su participación en el programa y ha planteado cuestionamientos sobre la organización de concursos de talento como este, incluyendo “La Voz Argentina”.

La actuación de Esperanza en el programa de talentos de Telefe fue ampliamente elogiada por la mayoría de los jueces (exceptuando a Abel Pintos) y parecía tener garantizado su pase a la siguiente ronda. Sin embargo, la joven quedó sorprendida al enterarse de que no seguiría en la competencia. Expresando su descontento su cuenta de Instagram, manifestó: “Estaba tratando de ponerle filtros a la situación, pero no me verán ni me darán la oportunidad de esa ‘revancha’ de la que se habla”.

Careri explicó a sus casi 60mil seguidores en Instagram que su presentación en el programa se había grabado en abril y que se emitió en televisión recientemente (el pasado martes). La noticia de su eliminación fue un golpe inesperado y, según sus propias palabras, se sintió desinformada y sin tacto ni empatía por parte de la producción.

Esta fue la polémica presentación de esperanza en Got Talent Argentina:

La cantante mendocina también compartió su experiencia en “La Voz Argentina”, donde tuvo un enfrentamiento tenso con otra participante. En sus declaraciones, Esperanza destacó que no fue bien tratada en ambos programas y señaló la existencia de “mano negra” y situaciones desagradables detrás de escena.

Después de abrirse con sus seguidores, Esperanza decidió borrar todos los videos relacionados con su experiencia en las redes sociales y dejó solo algunas historias destacadas en las que explicó su decisión. Anunció un retiro temporal de las redes sociales para sanar y recuperarse emocionalmente antes de continuar con su carrera.

La mendocina buscaba la revancha en la televisión nacional.

La denuncia de Esperanza Careri ha generado un revuelo en las redes sociales y ha dejado abiertos cuestionamientos sobre el funcionamiento de los concursos de talentos en Argentina. Su testimonio plantea interrogantes importantes sobre la transparencia y el trato hacia los participantes en estos programas.

Mirá la audición de la mendocina en el programa La Voz Argentina: