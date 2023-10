Got Talent: un talentoso valletano dejó todo en el escenario pero no convenció a los jurados

Nacho Silva, el carismático cantante que ha conquistado los corazones del público mendocino, especialmente en el Valle de Uco, hizo su esperado paso por el escenario de Got Talent Argentina. Su trayectoria incluye destacadas presentaciones en peñas y eventos locales, donde se ha convertido en uno de los artistas más aplaudidos, destacándose en el prestigioso Festival Nacional de la Tonada en Tunuyán.

Juan Ignacio, como es conocido en el ámbito artístico, no es ajeno a los concursos de talento, habiendo participado previamente en programas como Operación Triunfo. Sin embargo, en esta ocasión, su participación en Got Talent Argentina tuvo un desenlace distinto.

Nacho Silva con Marley en el programa Operación Triunfo.

A pesar de dar lo mejor de sí mismo en su presentación, no logró convencer a los exigentes jurados, quienes, al hacer uso del “botón rojo”, lo eliminaron de la competencia en la primera instancia. Fue un momento difícil para Nacho Silva, quien ha demostrado ser un apasionado del folclore y la música, llevando consigo una guitarra y su talento a numerosos escenarios a lo largo de los años.

Durante su participación en el programa, Nacho no solo demostró su habilidad vocal, sino que también se sinceró ante el público y los jueces. Reconoció que su camino en la música no ha sido fácil, y que, a pesar de su innegable talento, ha enfrentado obstáculos debido a su apariencia física. “Esta es una noche muy especial porque es la última noche que me voy a dar dentro de la música”, expresó emocionado. “Vengo remando desde los 7 años, tengo 32, canto folclore con todo mi corazón, pero es muy difícil hacerlo por todo el prejuicio dentro del folclore, y cada vez que piso un escenario me cuesta un montón. Tengo que pedir y rogar porque cuando me escuchan cantar, les copa, pero cuando me ven la imagen es como que la puerta se cierra”, compartió con honestidad.

A pesar de su negativa, los jueces de Got Talent lo motivaron a seguir creciendo en la música.

La valiente confesión de Nacho Silva sobre los desafíos que enfrenta en su carrera artística resonó profundamente en la audiencia, destacando la importancia de superar los prejuicios en la industria musical. Aunque su camino en Got Talent Argentina llegó a su fin, su mensaje y su pasión por la música continúan inspirando a quienes valoran el talento más allá de las apariencias.

