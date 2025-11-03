Google exigirá verificación de edad para descargar apps: un nuevo paso para proteger a los menores

Google Play Store implementará un sistema obligatorio de verificación de edad para los usuarios que deseen descargar determinadas aplicaciones en celulares o computadoras. La medida, que ya rige en Estados Unidos, apunta a cumplir nuevas normativas y proteger a los menores del acceso a contenidos inapropiados.

El cambio responde al endurecimiento de leyes estatales en Texas, Utah y Luisiana, que exigen a las plataformas digitales comprobar la edad de los usuarios y fortalecer los controles parentales. Entre ellas destaca la ley SB 2420 de Texas, que entrará en vigor en enero de 2026 y requerirá autorización parental y transparencia en el manejo de datos personales.

Para adaptarse, Google diseñó un sistema con cuatro métodos de verificación: documento oficial (como pasaporte o DNI), selfie facial con reconocimiento automatizado, tarjeta bancaria con cargo reembolsable, o validación por correo electrónico mediante empresas externas. Según la compañía, esta última opción será la más rápida y menos invasiva para los usuarios.

Inicialmente, el proceso afectará a nuevos usuarios de los estados mencionados, pero Google planea extenderlo a otras regiones en el corto plazo, especialmente ante los debates regulatorios que avanzan en Europa y América Latina. Los usuarios deberán completar la verificación antes de descargar aplicaciones restringidas a mayores de 18 años, mientras que los desarrolladores tendrán que actualizar sus políticas internas para evitar sanciones.

Desde la empresa aseguraron que toda la información recopilada estará protegida bajo altos estándares de privacidad y seguridad, reafirmando su compromiso con la confianza y transparencia en el ecosistema digital.