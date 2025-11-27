Search
El motivo

Golpe institucional en Estudiantes: suspendieron a Juan Sebastián Verón por 6 meses

El Tribunal de Disciplina confirmó seis meses de suspensión para Verón por el pasillo de espaldas a Rosario Central. Qué decidieron contra los jugadores.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la sanción contra Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas realizado en la previa del partido ante Rosario Central. La resolución incluye una suspensión de seis meses para su presidente, Juan Sebastián Verón, quien queda inhabilitado para “toda actividad relacionada con el fútbol”, según establece el artículo 12 del Código Disciplinario.

Además, once jugadores del plantel recibieron dos fechas de suspensión. Los sancionados son Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pérez, Arzamendia, Cetre Angulo, Piovi, Medina y Amondarain. Sin embargo, el Tribunal aclaró que estas sanciones se aplicarán recién en el próximo torneo oficial, por lo que el cruce de Playoffs ante Central Córdoba no se verá afectado.

Otra resolución relevante recae sobre Santiago Núñez, quien no podrá portar la cinta de capitán durante tres meses, medida considerada accesoria por el rol de liderazgo que ejerce en el plantel. En paralelo, la AFA impuso a Verón una multa de 4.000 dólares por “conducta ofensiva” y “violación de los principios del juego limpio”.

El Tribunal también decidió continuar las actuaciones sobre otros miembros de la Comisión Directiva, con el objetivo de determinar si corresponden nuevas sanciones vinculadas al hecho investigado.

El fallo provocó un significativo impacto institucional en Estudiantes, que deberá reorganizar su estructura dirigencial durante la suspensión de su presidente. Desde el club señalaron que la labor cotidiana continuará con normalidad, mientras el plantel profesional mantiene el foco en el duelo ante Central Córdoba.

En lo deportivo, el equipo de Eduardo Domínguez intenta concentrarse en el tramo final de la competencia, buscando aislarse de la controversia disciplinaria. En este contexto, Estudiantes enfrenta una etapa decisiva con desafíos tanto dentro como fuera de la cancha.

