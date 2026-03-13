Golpe al mercado clandestino en el Valle de Uco: secuestran casi una tonelada de carne ilegal

Un operativo de control vehicular en el departamento de San Carlos terminó con la detención de dos hombres y el decomiso de un cargamento de carne que rozaba los 1.000 kilogramos. El procedimiento, realizado durante la madrugada de este jueves, dejó al descubierto el transporte de mercadería sin ningún tipo de medida sanitaria ni documentación legal.

Cerca de las 4:30 de la mañana, efectivos de la Policía Rural y la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato interceptaron una camioneta Chevrolet blanca en el cruce de la Ruta Nacional 40 y calle El Retiro, según señala diario El Sol.

Al inspeccionar la caja del vehículo, los uniformados hallaron 54 bolsas de consorcio que ocultaban cortes cárnicos. Según el pesaje oficial realizado posteriormente, el cargamento totalizó 920 kilos, distribuidos en bultos de aproximadamente 30 kilos cada uno.

Ante la evidente falta de cadena de frío y permisos de transporte, la Ayudante Fiscal de turno ordenó medidas inmediatas: