Search
Instagram Facebook Twitter
movilespoliciales-1-scaled
Operativo

Golpe al mercado clandestino en el Valle de Uco: secuestran casi una tonelada de carne ilegal

Los uniformados hallaron 54 bolsas de consorcio que ocultaban cortes cárnicos.

Un operativo de control vehicular en el departamento de San Carlos terminó con la detención de dos hombres y el decomiso de un cargamento de carne que rozaba los 1.000 kilogramos. El procedimiento, realizado durante la madrugada de este jueves, dejó al descubierto el transporte de mercadería sin ningún tipo de medida sanitaria ni documentación legal.

Cerca de las 4:30 de la mañana, efectivos de la Policía Rural y la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato interceptaron una camioneta Chevrolet blanca en el cruce de la Ruta Nacional 40 y calle El Retiro, según señala diario El Sol.

Al inspeccionar la caja del vehículo, los uniformados hallaron 54 bolsas de consorcio que ocultaban cortes cárnicos. Según el pesaje oficial realizado posteriormente, el cargamento totalizó 920 kilos, distribuidos en bultos de aproximadamente 30 kilos cada uno.

Ante la evidente falta de cadena de frío y permisos de transporte, la Ayudante Fiscal de turno ordenó medidas inmediatas:

  • Aprehensión: Los dos ocupantes de la camioneta quedaron detenidos en la Comisaría 18°.
  • Secuestro: Tanto la carne como el vehículo quedaron a disposición de la Justicia.
  • Peritajes: Personal de Bromatología municipal y de la Dirección de Ganadería tomaron muestras para identificar el origen de los animales faenados y proceder a la destrucción de la mercadería por riesgo sanitario.

ETIQUETAS:

san carlosCarneoperativo

+ Noticias

Operativo

Golpe al mercado clandestino en el Valle de Uco: secuestran casi una tonelada de carne ilegal

Por: Redacción NDI

CULTURA

Fin de semana con música, teatro y propuestas para toda la familia en el Le Parc

Por: Violeta Díaz Costa

Cómo está el paso a Chile en el arranque del fin de semana

Por: Violeta Díaz Costa

Mendocann

Luján de Cuyo se convirtió en el epicentro del cannabis con la tercera edición de Mendocann

Por: Agustin Zamora

Boletín Oficial

Actualizaron los honorarios mínimos para abogados en gestiones extrajudiciales

Por: Belén García

servicio meteorológico

Aún con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter