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NO PARA DE SUBIR

Golpe al bolsillo: Mendoza amaneció con subas de hasta $28 por litro en naftas y gasoil

El ajuste ya impactó en los surtidores de la provincia, donde el piso del incremento es de $20. Este movimiento responde a las tensiones en Medio Oriente.

Afectado por el conflicto bélico en Medio Oriente, el precio del combustible no para de subir. Este martes, los mendocinos amanecieron con un nuevo aumento en las tarifas tanto de la nafta como del gasoil, lo que representó el quinto incremento en los últimos días.

En el caso de la nafta Súper, el precio pasó de $1.923 a $1.943, lo que representa una suba de $20 por litro. La Infinia, en tanto, aumentó de $2.094 a $2.122, con un ajuste de $28.

También se registraron incrementos en el gasoil. El diésel Ultra subió de $2.050 a $2.075, mientras que el Infinia Diesel pasó de $2.131 a $2.153.

El nuevo ajuste se da en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, con el conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel presionando sobre el precio del petróleo a nivel global y su posterior traslado a los valores que pagan los consumidores.

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. Sin ir más lejos, en Chile -también por la guerra en Medio Oriente- anunciaron un aumento histórico, donde las subas previstas son de hasta 32% en la gasolina y 62% en diésel.

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