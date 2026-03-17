Search
Instagram Facebook Twitter
san patricio
A LO GRANDE

Godoy Cruz vuelve a festejar el Festival de San Patricio

El evento será con entrada libre y gratuita, y reunirá a bandas locales, cervecerías artesanales y propuestas gastronómicas.

Godoy Cruz se vuelve a teñir de verde con una nueva edición del Festival de San Patricio, un plan ideal para cortar la rutina y disfrutar con amigos o en familia.

La cita será el sábado 21 y domingo 22 de marzo, desde las 19, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. Como en la edición anterior, la entrada será libre y gratuita, así que no hay excusas para no darse una vuelta.

Después del éxito del año pasado, el festival regresa con más propuestas y la idea de seguir creciendo como uno de los eventos más convocantes de la zona. La combinación es simple pero efectiva: buena música, cerveza artesanal y un ambiente relajado para pasarla bien.

En el escenario van a pasar varias bandas mendocinas. El sábado se presentan Camila Coccia, Santo Tabú y el cierre estará a cargo de Spaghetti Western. El domingo será el turno de Brassass, La Colonia Subsiste y el broche final lo pondrá La Skandalosa Tripulación.

Pero no todo es música. El predio también va a contar con más de 20 puestos de cervezas artesanales, foodtrucks con distintas opciones para comer, feria de emprendedores y espacios para disfrutar al aire libre.

ETIQUETAS:

Godoy Cruznueva ediciónfestival San PatricioEspacio Verde Luis Menotti Pescarmon

+ Noticias

A LO GRANDE

Godoy Cruz vuelve a festejar el Festival de San Patricio

Por: Violeta Díaz Costa

EFEMÉRIDES

Día de San Patricio: historia, tradiciones y por qué se celebra cada 17 de marzo

Por: Violeta Díaz Costa

EDUCACIÓN

La DGE aprobó una tecnicatura en minería para formar nuevos profesionales

Por: Violeta Díaz Costa

Resolución

Anses lanzó un plan de retiros voluntarios: qué impacto tendrá en las oficinas de Mendoza

Por: Redacción NDI

Ministerio de Salud

El Gobierno celebró la baja de la tasa de mortalidad infantil en Mendoza: cuánto disminuyó

Por: Redacción NDI

Subas

YPF aumentó la nafta en Mendoza: la súper superó la barrera de los $1.800

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter