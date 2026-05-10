Godoy Cruz volvió al triunfo en el debut de De Muner

Godoy Cruz recibió en el debut de Pablo De Muner a Racing de Córdoba, en el marco de la fecha 13 de la zona A del torneo de Primera Nacional.

El Expreso arrancó el encuentro motivado por la necesidad de volver a sumar de a tres, luego de la acumulación de cuatro partidos sin ganar en la Primera Nacional.

A los 21 minutos, el esfuerzo tuvo su recompensa con un pelotazo largo que viajó hasta el área de Racing de Córdoba donde se ubicaba Martín Pino, que con un control dificultoso, sacó un zurdazo, para romper el marcador.

Godoy Cruz aprovechó su momento del partido y le dio otro baldazo de agua fría a la visita. Por derecha, Lucas Arce y Vicente Poggi se asociaron para aproximarse al área rival, dónde esperaba Pino que, recibió de espaldas, giró y sacó un remate que fue imposible de atajar.

En el complemento hubo más dominio de la visita ante la imperiosa necesidad de ir a buscar el resultado. Racing de Córdoba apeló a la movilidad pero no logró tener profunidad en los metros finales del ataque.

Godoy Cruz, supo esperar los tiempos del partido y apeló a jugar de contra para aprovechar los espacios que dejó la visita en el fondo.

A los 35 minutos, el equipo de Nueva Italia descontó vía pelota parada. Roberto Ramírez no salió con claridad y Pablo Chavarría aprovechó para cabecear y marcar el 1-2.

Sin tiempo para más, Godoy Cruz se quedó con una importante victoria que lo catapultó nuevamente a los primeros puestos de su zona: queda tercero de la Zona A con 19 puntos, por debajo de Colón.

La próxima fecha, Godoy Cruz visitará a Los Andes el sábado 16 de mayo, a las 15.30, por la fecha 14 de la Primera Nacional.