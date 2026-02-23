Godoy Cruz volvió a empatar y no encuentra el rumbo esperado

En segunda presentación en la Primera Nacional, tras el flojo empate en el debut, Godoy Cruz igualó en su visita a Defensores de Belgrano.

Tras el debut en la Primera Nacional con empate en el Feliciano Gambarte ante Ciudad de Bolívar, el Tomba fue a buscar su primera victoria. Poco a poco fue encontrando cierta fluidez en el juego y terminó dejando una mejor imagen que en el inicio del torneo, pero no logró los tres puntos.

Apenas había pasado un minuto y medio del inicio del partido, y Enzo González fue asistido desde la izquierda, y entrando velozmente al área la tocó sobre la salida de Ramírez y abrió el marcador para el local.

A los 30′, tras dos pases saliendo desde el fondo, Tomás Toto Pozzo tomó la pelota en tres cuartos de cancha, y encarando hacia el medio, a metros del área grande se animó, sacó un remate seco que se clavó contra el palo derecho del arquero Medina y puso el 1 a 1.

El gol del empate de Tomas Pozzo.



⚽️ Primer gol del ex independiente con la camiseta de Godoy Cruz pic.twitter.com/FT4vweWbOL — Somos Godoy Cruz (@somos_godoycruz) February 22, 2026

El resultado fue justo, ya que se repartieron algún leve dominio territorial cada uno: Defensores de Belgrano en el primer tiempo, y Godoy Cruz en el complemento.

Ahora, el Expreso deberá recibir a Deportivo Madryn desde las 17 horas del domingo primero de marzo, en su estadio.