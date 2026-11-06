Godoy Cruz va por el sueño de volver a Primera: día, horario, sede y árbitro de la final ante Tristán Suárez

Godoy Cruz ya tiene todo definido para disputar la final que puede marcar su regreso a Primera División. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves la programación del encuentro que enfrentará al Tomba con Tristán Suárez. Además, se dilucidó quiénes integrarán el cuerpo arbitral, el cual incluirá asistentes en el VAR.

El Tomba enfrentará a Tristán Suárez el domingo 15 de noviembre, desde las 17, en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, en un partido que consagrará al campeón de la Primera Nacional 2026 y determinará el primer ascenso a la Liga Profesional.

En paralelo, la AFA también oficializó que el árbitro principal será Nicolás Ramírez, quien viene de quedar en el centro de las críticas por su actuación en el Superclásico que Boca le ganó 1 a 0 a River. La terna se completará con Pablo González y Eric Grunmann como asistentes, mientras que Álvaro Carranza será el cuarto árbitro. Además, la final contará con VAR: Hernán Mastrángelo estará a cargo del sistema y Javier Uziga será su asistente.

Cuánto salen las entradas para la final

Los hinchas de Godoy Cruz podrán adquirir sus localidades de manera presencial en la sede del club, ubicada en Balcarce 477. Si bien el Tomba todavía debe comunicar cuándo comenzará la venta de entradas, los precios ya fueron establecidos:

Popular: $40.000.

Platea: $70.000.

Cómo se define la final si hay empate

Si Godoy Cruz y Tristán Suárez terminan empatados después de los 90 minutos reglamentarios, disputarán un alargue de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.

Si la paridad se mantiene al término del tiempo suplementario, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.