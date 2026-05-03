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TENÍAN PEDIDO DE CAPTURA

Godoy Cruz: una pareja fue detenida tras intentar escaparse de la Policía

El hecho ocurrió durante la noche del sábado cuando los efectivos realizaban un patrullaje preventivo por la zona. Tanto el hombre como la mujer tenían pedido de captura.

Una pareja fue aprehendida el sábado por la noche en Godoy Cruz luego de intentar escapar de la Policía. Ambos quedaron implicados en un presunto intento de robo en una obra en construcción.

De acuerdo al reporte policial, el procedimiento ocurrió cerca de las 23.11 en calle 20 de Junio al 401, cuando efectivos de la Comisaría 34° realizaban patrullajes preventivos por la zona y observaron a un hombre y una mujer caminando en actitud sospechosa.

En ese contexto, cuando los uniformados intentaron identificar a la pareja, ambos comenzaron a correr. Pese a su intento de fuga, fueron alcanzados a pocas cuadras del lugar.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron entre las prendas del hombre -de 40 años- un arma punzocortante tipo cuchillo. Además, se constató que registraba pedidos de captura de 2005 y 2009. Por su parte, la mujer -de 32 años- tenía pedido de paradero y de captura, ambos de 2015.

Tras las averiguaciones realizadas, la Policía estableció que la pareja había dañado el tablero de luz de una obra en construcción y que presuntamente intentaban sustraer cables del lugar. Ambos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

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