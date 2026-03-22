Godoy Cruz: una niña de 11 años fue hospitalizada tras ser herida en un tiroteo

Este sábado por la tarde, una niña de 11 años fue herida en un tiroteo registrado en el departamento de Godoy Cruz, por lo que debió ser internada.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal, pasadas las 19 horas. Al oir los disparos y ver a un sujeto huir, vecinos de la zona llamaron a la línea de emergencias. Según detallaron los testigos, el sospechoso -que vestía campera azul con capucha y bermuda de jeans- escapó por calle El Carrizal hacia Coronado y luego en dirección norte.

Al llegar al lugar, personal policial entrevistó a la madre de la menor quien relató que escucharon golpes en la puerta de la vivienda, tras lo cual la niña salió a atender y se oyeron los disparos. Como consecuencia, la niña sufrió heridas en una mano y en un miembro inferior.

Ante este panorama, la víctima fue trasladada por sus familiares al Hospital Lencinas, donde la derivaron al Notti.

En la escena trabajaron efectivos de la UID y de Policía Científica, que constataron la presencia de vainas servidas calibre 9 milímetros y realizaron las pericias de rigor.

La investigación continúa para dar con el autor del ataque y determinar las circunstancias del hecho.