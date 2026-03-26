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TRAGEDIA

Godoy Cruz: un obrero murió al ser aplastado por un poste

El hombre descargaba rollizos de una camioneta cuando en un descuido uno de los palos cayó de forma accidental sobre su cabeza, dejándolo inconsciente sobre la calzada.

Un hombre de 38 años falleció este jueves en Godoy Cruz, luego de que se le cayera un poste de 8 metros que le aplastó el cráneo.

Según información policial, el hecho se produjo en calle Almafuerte 735 mientras la víctima -un obrero de la construcción- descargaba rollizos de una camioneta. El hombre sufrió el infortunio cuando en un descuido uno de los palos cayó de forma accidental sobre su cabeza, dejándolo inconsciente sobre la calzada.

Ante esta situación, por orden de la Fiscalía se trasladaron al lugar efectivos de la Policía Científica para realizar las pericias correspondiente.

Otro accidente en una construcción que casi termina en tragedia

En paralelo, también en Godoy Cruz, otro hombre de 34 años cayó desde un andamio de una obra en construcción en calles Pascual Segura y Benjamín Matienzo.

Según se detalló, el obrero trabajaba a seis metros y al intentar colocar una nueva línea de andamios, resbaló y cayó.

Producto del impacto, el hombre sufrió fracturas en el brazo y pierna izquierda, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central.

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