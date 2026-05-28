Godoy Cruz: un jubilado murió de desnutrición y su hijo quedó imputado por abandono de persona

Imputaron y encarcelaron a un hombre de 41 años tras ser acusado de abandonar a su padre, un jubilado de 72 años que fue hallado en grave estado de desnutrición dentro de una vivienda de Godoy Cruz. La víctima murió horas después de haber sido internada. Según la Justicia, estaba bajo el cuidado de su hijo.

El caso había salido a la luz durante la mañana del pasado 10 de mayo, cuando personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Javier Morales, en Godoy Cruz. Allí encontraron a Francisco Carlos Morán, de 72 años, en un delicado estado de salud y con evidentes signos de desnutrición severa.

Según detalló la investigación judicial, el jubilado repetía desesperadamente la frase “tengo hambre” mientras era asistido por los profesionales de la salud. Además, dentro de la vivienda los efectivos constataron escasa cantidad de alimentos y graves condiciones de higiene.

Debido al deterioro físico que presentaba, la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Clara. Allí, los médicos constataron que el hombre tenía múltiples hematomas en el rostro y distintas partes del cuerpo, además de un cuadro de neumonía y edema agudo de pulmón derivado de una bronconeumonía. El jubilado fallecería 24 horas después de haber sido internado.

La investigación determinó que Francisco Carlos Morán convivía con su hijo Sergio, quien estaba a cargo de su cuidado. Con el avance de la causa, la Justicia ordenó la captura del sospechoso.

El hijo de la víctima fue identificado el pasado domingo en Godoy Cruz mediante el sistema de reconocimiento facial implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Tras ser localizado en la vía pública, quedó detenido y posteriormente fue imputado formalmente por el delito de abandono de persona agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud y por ser cometido contra el progenitor.

Actualmente Sergio Morán permanece alojado en una cárcel provincial mientras continúa la investigación judicial.