Godoy Cruz tiene cita con la historia y va por el ascenso: a qué hora es el duelo con Tristán Suárez

Godoy Cruz tendrá este domingo una oportunidad inmejorable para regresar a la Primera División del fútbol argentino, a casi un año de haber sufrido el descenso. El equipo mendocino enfrentará a Tristán Suárez desde las 17 en el estadio Gigante de Alberdi, en Córdoba, por la súper final de la Primera Nacional que definirá uno de los ascensos a la máxima categoría.

El encuentro contará con transmisión exclusiva por streaming a través de LFP Play, la plataforma oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Una final con mucho en juego para el Tomba

El camino de Godoy Cruz hacia esta definición tuvo un desenlace apasionante. El conjunto mendocino consiguió su lugar en la final durante la última fecha de la Zona A, cuando parecía que Ferro tenía prácticamente asegurado el primer puesto.

Sin embargo, el equipo de Caballito perdió en su penúltima presentación y luego igualó sin goles frente a Acassuso. El Tomba, por su parte, consiguió una victoria clave por 2 a 1 ante Almirante Brown, resultado que le permitió alcanzar los 66 puntos e igualar a Ferro en la cima de la tabla.

Finalmente, la mejor diferencia de gol le dio al Expreso la clasificación al partido decisivo y la posibilidad de pelear por el regreso a Primera.

Del otro lado estará Tristán Suárez, que consiguió el primer puesto de la Zona B luego de una definición en la que también tenía posibilidades Atlanta. El Bohemio necesitaba ganar ante Midland y esperar una derrota del Lechero frente a Deportivo Maipú, pero ambos encuentros terminaron empatados y los lugares en la tabla no se modificaron.

Un regreso que puede llegar a un año del descenso

La final tendrá un significado especial para Godoy Cruz. El equipo mendocino buscará recuperar su lugar en la máxima categoría apenas un año después de perderlo, ya que el descenso se consumó el 15 de noviembre de 2025.

Para Tristán Suárez, en cambio, la posibilidad representa un acontecimiento histórico: el club bonaerense intentará conseguir por primera vez en su historia el ascenso a Primera División.

Ambos equipos llegarán al compromiso con dos semanas de descanso, luego de que la definición de sus respectivas zonas se disputara el fin de semana del 31 de octubre y del posterior parate por la fecha FIFA.

La terna arbitral

El árbitro principal de la súper final será Nicolás Ramírez, acompañado por Pablo González y Eric Grunmann como asistentes. Álvaro Carranza se desempeñará como cuarto árbitro.

En tanto, el VAR estará a cargo de Hernán Mastrángelo, con Javier Uziga como asistente.