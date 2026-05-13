Godoy Cruz suma nuevos talleres gratuitos para chicos y adolescentes

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva serie de talleres gratuitos destinados a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de promover el aprendizaje creativo y el acceso a herramientas tecnológicas.

Las propuestas incluyen actividades de programación, animación, dibujo digital, robótica y desarrollo de videojuegos, entre otras disciplinas orientadas al mundo digital y la innovación. Los cursos estarán dirigidos a chicos y jóvenes de entre 6 y 17 años y se dictarán en distintos espacios municipales.

Foto: cortesía Prensa Municipalidad Godoy Cruz

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca fomentar la creatividad, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades vinculadas a las nuevas tecnologías, en un entorno dinámico y participativo. Además, remarcaron que los talleres son gratuitos y con cupos limitados.

Entre las propuestas más destacadas aparecen cursos de videojuegos con Unity, programación inicial, animación digital y experiencias vinculadas a robótica y electrónica. En algunos casos, no se requieren conocimientos previos para participar.

Las actividades se desarrollarán de manera presencial y quienes deseen participar deberán preinscribirse en este enlace