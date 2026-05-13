Search
Instagram Facebook Twitter
taller-robotica
GODOY CRUZ

Godoy Cruz suma nuevos talleres gratuitos para chicos y adolescentes

El municipio presentó una nueva propuesta educativa y recreativa con actividades vinculadas a tecnología, creatividad y desarrollo digital.

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva serie de talleres gratuitos destinados a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de promover el aprendizaje creativo y el acceso a herramientas tecnológicas.

Las propuestas incluyen actividades de programación, animación, dibujo digital, robótica y desarrollo de videojuegos, entre otras disciplinas orientadas al mundo digital y la innovación. Los cursos estarán dirigidos a chicos y jóvenes de entre 6 y 17 años y se dictarán en distintos espacios municipales.

Foto: cortesía Prensa Municipalidad Godoy Cruz

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca fomentar la creatividad, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades vinculadas a las nuevas tecnologías, en un entorno dinámico y participativo. Además, remarcaron que los talleres son gratuitos y con cupos limitados.

Entre las propuestas más destacadas aparecen cursos de videojuegos con Unity, programación inicial, animación digital y experiencias vinculadas a robótica y electrónica. En algunos casos, no se requieren conocimientos previos para participar.

Las actividades se desarrollarán de manera presencial y quienes deseen participar deberán preinscribirse en este enlace

ETIQUETAS:

Municipalidad de Godoy Cruztalleres gratuitos

+ Noticias

GODOY CRUZ

Godoy Cruz suma nuevos talleres gratuitos para chicos y adolescentes

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

Plan 1000 Días de ANSES: cuáles son los nuevos montos tras el aumento

Por: Violeta Díaz Costa

PELÍCULAS

El nuevo documental de Oasis mostrará el costado más íntimo de los hermanos Gallagher

Por: Violeta Díaz Costa

Aniversario 168

Guaymallén cumple 168 años y lo festeja con una Velada de Gala en el Le Parc

Por: Agustin Zamora

Consejo deliberante

Un departamento tuvo que tomar una drástica decisión tras el aumento de intentos de suicidio

Por: Redacción NDI

Media docena de cargos quedaron listos para votarse: quién aspira a ser fiscal en el Valle de Uco

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter