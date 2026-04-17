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INSÓLITO

Godoy Cruz: se robaron una camioneta de la Policía, intentaron huir y fueron detenidos luego de una persecución de película

El hecho se produjo minutos antes de las 16 cuando un efectivo dejó momentáneamente el vehículo en la vía pública. Tras el intento de fuga, los dos responsables del hecho fueron capturados.

Durante la siesta de este viernes se registró un hecho insólito en Godoy Cruz, cuando dos hombres fueron detenidos luego de haberse robado el vehículo de un oficial de la Policía. Los malhechores fueron capturados luego de una persecución que finalizó a pocas cuadras.

El hecho se produjo minutos antes de las 16, cuando un efectivo dejó momentáneamente el vehículo oficial -una Ford Ranger gris- en la vía pública. En ese momento, dos hombres lograron abordarlo, ponerlo en marcha y escapar sin ser advertidos en ese instante.

Sin embargo, la situación fue detectada poco después, por lo que se activó un operativo cerrojo con la participación de distintas dependencias policiales, que iniciaron un rastrillaje con las características del rodado sustraído.

La persecución se extendió hasta la jurisdicción de la Comisaría 40ª, donde los ladrones abandonaron la camioneta policial -identificada con el número 3768- y continuaron la fuga en otro vehículo, una Ford EcoSport gris que tenía la patente cambiada.

El seguimiento continuó por calle Jacarandá, donde el despliegue policial permitió cercar a los fugitivos. Durante la huida, los ocupantes del segundo rodado perdieron el control, cruzaron un bulevar y dañaron el tren delantero, lo que facilitó la aprehensión.

Tras ser capturados, los dos hombres quedaron detenidos. Tal como indica el procedimiento, se llevó a cabo el secuestro de los vehículos utilizados en la persecución. Cabe recordar que la semana pasada se había registrado un hecho similar en Guaymallén, donde también se logró atrapar a los responsables.

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