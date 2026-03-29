Godoy Cruz se quedó con el clásico mendocino frente a Maipú

Godoy Cruz se quedó este domingo con el duelo de mendocinos frente al Deportivo Maipú, al que venció por 1 a 0 con un golazo de Vicente Poggi por la séptima fecha del campeonato de la Primera Nacional, para estirar su invicto y prenderse en la pelea.

El Tomba volvió a la victoria tras el empate ante Chaco For Ever, en el que había merecido más, llegó a 10 puntos en la Zona A y quedó a uno solo del líder, Deportivo Morón.

El Cruzado, por su parte, sufrió su tercera derrota consecutiva, no levanta y se mantiene en la zona baja de la Zona B, donde se ubica ante penúltimo con apenas cuatro puntos.

Durante los primeros 10 minutos de partido se dio un trámite parejo, con ambos equipos intentando pegar primero, y así se dio un interesante ida y vuelta, aunque no hubo ocasiones claras de gol.

A los 17 llegó la primera chance clara de peligro y fue para Godoy Cruz, cuando Nahuel Ulariaga recibió en la puerta del área de espaldas al arco, aguantó a su marca y giró para sacar un zurdazo que se fue alto.

Las emociones no abundaron después de esa ocasión, los minutos se fueron consumiendo sin acciones relevantes y así el Cruzado y el Tomba se fueron al descanso empatando sin goles.

Apenas comenzado el segundo tiempo, Godoy Cruz abrió el marcador. Lucas Arce envió un centro al área en un tiro de esquina desde la derecha y encontró a Vicente Poggi, quien le dio como venía con un derechazo y así puso el 1 a 0.

"Vicente Poggi"



Por el golazo del jugador de Godoy Cruz que vence a Deportivo Maipú. pic.twitter.com/KxXcoSW3FL — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 29, 2026

Godoy Cruz tuvo ocasiones para liquidarlo, pero no estuvo fino, mientras que Maipú se lanzó al ataque en los instantes finales, jugando a todo o nada, pero le faltó precisión y por eso la victoria fue para el Tomba.

El pitazo final desató la alegría del pueblo Bodeguero, que rápidamente comenzó a cantar “vamos a volver”, alimentando el sueño de regresar a Primera División cuanto antes.

El próximo sábado, desde las 16:30 horas, el Expreso recibe en el Feliciano Gambarte a Acassuso. Por su parte, el domingo, el Botellero tendrá que medirse con Quilmes, en condición de visitante.

FOTOS: PRENSA DEPORTIVO MAIPÚ