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Primera Nacional

Godoy Cruz rompió la maldición y ganó

Godoy Cruz logró su primer triunfo en la Primera Nacional al vencer a Ferro y rompió el maleficio de local.

Por la quinta (la cuarta fue reprogramada) fecha del torneo de Primera Nacional, Godoy Cruz recibió en el Feliciano Gambarte a Ferrocarril Oeste, con la necesidad de romper con tres empates seguidos.

En el arranque, como suele ocurrir en los partidos del Bodeguero, llegó un gol tempranero.

Corrían 8 minutos cuando de una jugada colectiva, Lucas Arce logró quitarse la marca para asistir a Vicente Poggi para romper el marcador.

Antes del término del primer tiempo, a los 32 minutos, llegó el 2 a 0 por intermedio de Nahuel Ulariaga para darle tranquilidad al equipo de Mariano Toedtli.

En el complemento, los primeros cinco minutos fueron movidos. La primera fue para Godoy Cruz, con un centro de Juan Morán que nadie pudo conectar.

Luego, Ferro comenzó a ganar terreno en el campo y llegó al descuento sobre el final.

Cuando todo parecía indicar que el marcador no se alteraría, llegó un baldazo de agua fría. Nazareno Kihm, el lateral derecho de Ferro, se vistió de enganche y asistió de gran manera a Franco García.

Con este resultado, el Expreso suma 6 puntos. Ahora, debe visitar a Chaco For Ever, el sábado desde las 21 horas

FOTOS: Axel Lloret

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