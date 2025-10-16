Godoy Cruz recibe un evento internacional con vino, música y charlas

El Espacio Arizu de Godoy Cruz se prepara para recibir el viernes 25 de octubre, de 16 a 20, una nueva edición de un evento internacional que reunirá a productores, especialistas y amantes del vino. La jornada ofrecerá degustaciones, charlas, música en vivo y espacios de encuentro, con el objetivo de celebrar la cultura vitivinícola y promover el intercambio entre referentes del sector.

Durante el evento se llevará a cabo la entrega de los premios Argentina Spirits Award 2025, un certamen internacional que distingue a los mejores destiladores del continente. Además, habrá stands de bodegas nacionales e internacionales, emprendimientos artesanales y proveedores vinculados al mundo del vino, el diseño y la gastronomía.

Representantes de Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia y otros países formarán parte de la propuesta, que busca consolidar a Godoy Cruz como un punto de referencia regional en la industria vitivinícola. También se dispondrán espacios de networking, degustaciones guiadas y presentaciones de proyectos innovadores.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, la Universidad de Valparaíso y organismos académicos y turísticos de la región. Las entradas tienen un valor de $20.000 y se pueden adquirir a través de Passline.

Un día antes, el jueves 24 de octubre, se llevará a cabo una jornada de charlas abiertas en el Centro Patrimonial y Cultural Cristoforo Colombo (Tomba 256, Godoy Cruz), de 10 a 16. Allí se abordarán distintas temáticas relacionadas con la producción vitivinícola, la innovación y la experiencia enoturística.

La entrada para las conferencias será una leche en polvo grande, destinada al Banco de Alimentos, y los cupos serán limitados, por lo que se requiere inscripción previa.