Godoy Cruz pone primera en la Copa Argentina ante Deportivo Morón: ¿cuándo y cómo comprar las entradas?

Luego de iniciar con dos empates su participación en la Primera Nacional, todos los focos de Godoy Cruz apuntan a la Copa Argentina 2026, donde buscará obtener el primer triunfo de la temporada para avanzar en la competición y acallar los cuestionamientos de sus hinchas, que ya empezaron a aparecer desde bien temprano.

En ese marco, el Tomba tendrá su estreno frente a Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina, encuentro que se disputará este miércoles 25 de febrero desde las 21.15 en el estadio del Club Atlético Tigre. El partido será dirigido por Pablo Giménez y contará con transmisión de TyC Sports. En caso de avanzar, deberá verse las caras con el Club Atlético Midland, que eliminó sorpresivamente a Argentinos Juniors.

Ante el inminente estreno, la organización informó que los tickets podrán adquirirse de manera física este martes 24 de febrero, de 10 a 17, en las calles Lencinas y Tomba, en la cantera del club. Cabe resaltar que no se venderán boletos el miércoles en el estadio.

Precios, medios de pago y canje de entradas para personas con discapacidad

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.

Popular: $50.000.

Las entradas se comercializarán en boleterías que contarán con posnet y podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito.

Por su parte, las personas con discapacidad deberán canjear su entrada el día del partido en el estadio José Dellagiovanna, presentando DNI y certificado correspondiente.