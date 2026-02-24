Search
Instagram Facebook Twitter
godoy-cruz-san-lorenzo8jpg
COPA ARGENTINA 2026

Godoy Cruz pone primera en la Copa Argentina ante Deportivo Morón: ¿cuándo y cómo comprar las entradas?

El Tomba jugará este miércoles desde las 21.15 por los 32avos de final ante Deportivo Morón en el estadio de Tigre.

Luego de iniciar con dos empates su participación en la Primera Nacional, todos los focos de Godoy Cruz apuntan a la Copa Argentina 2026, donde buscará obtener el primer triunfo de la temporada para avanzar en la competición y acallar los cuestionamientos de sus hinchas, que ya empezaron a aparecer desde bien temprano.

En ese marco, el Tomba tendrá su estreno frente a Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina, encuentro que se disputará este miércoles 25 de febrero desde las 21.15 en el estadio del Club Atlético Tigre. El partido será dirigido por Pablo Giménez y contará con transmisión de TyC Sports. En caso de avanzar, deberá verse las caras con el Club Atlético Midland, que eliminó sorpresivamente a Argentinos Juniors.

Ante el inminente estreno, la organización informó que los tickets podrán adquirirse de manera física este martes 24 de febrero, de 10 a 17, en las calles Lencinas y Tomba, en la cantera del club. Cabe resaltar que no se venderán boletos el miércoles en el estadio.

Precios, medios de pago y canje de entradas para personas con discapacidad

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.
  • Popular: $50.000.

Las entradas se comercializarán en boleterías que contarán con posnet y podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito.

Por su parte, las personas con discapacidad deberán canjear su entrada el día del partido en el estadio José Dellagiovanna, presentando DNI y certificado correspondiente.

ETIQUETAS:

Godoy Cruz Antonio Tombaventa de entradasDeportivo MorónCopa argentina 2026

+ Noticias

COPA ARGENTINA 2026

Godoy Cruz pone primera en la Copa Argentina ante Deportivo Morón: ¿cuándo y cómo comprar las entradas?

Por: Lucian Astudillo

WATERLOO

Gallardo se va de River: el jueves ante Banfield dirigirá su último partido

Por: Lucian Astudillo

¿lo imitarán otros?

El intendente radical que quiere ser un referente en seguridad: qué sumará a su municipio

Por: Redacción NDI

SIN ACUERDO

Fracasó la conciliación del Gobierno con Fate y el sindicato, y habrá nueva audiencia: ¿cuándo?

Por: Redacción NDI

Acuerdo político

Senado: quién es el nombre de La Libertad Avanza para la Auditoría General

Por: María Orozco

EN CACHEUTA

Operativo en Almafuerte: frustraron el plan de fuga de varios de los presos más peligrosos del penal

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter