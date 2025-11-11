Search
Godoy Cruz pidió jugar frente a Riestra en el Malvinas

La dirigencia de Godoy Cruz hizo un pedido formal a la AFA para disputar el próximo partido en el estadio mundialista.

Godoy Cruz atraviesa el peor momento de su rica historia en la primera división, desde que ascendió hace casi 20 años.

El Expreso se juega su permanencia en la máxima categoría en la última fecha del torneo clausura de la Liga Profesional, enfrentando a Deportivo Riestra, en Mendoza.

Si bien desde hace varios meses el Feliciano Gambarte ha sido el estadio en el que el Tomba ha jugado el torneo, la dirigencia pidió formalmente que la localia, para el que puede ser su último partido en primera, se dispute en el Malvinas Argentinas.

El motivo no es deportivo – en su casa no ha podido ganar ningún partido desde que regresó-, sino que es para cuidar las instalaciones del club y del Gambarte. Además, un operativo policial en el parque San Martín podría brindar más seguridad para los hinchas por las salidas que están alejadas unas de otras.

Ahora, solo se espera una respuesta de AFA lo más rápido posible, antes de la confirmación de la programación, que tendrá también involucrado el partido entre San Martín de San Juan y Aldosivi, en la cancha del Tiburón.

