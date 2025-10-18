Godoy Cruz perdió con Lanús y lo acecha el descenso

Godoy Cruz perdió con Lanús por 2 a 0, en un encuentro correspondiente a la decimotercera fecha del torneo Clausura 2025, el cual se llevó a cabo este viernes en el estadio Ciudad de Lanús, y que contó con el arbitraje de Pablo Giménez. Con esta nueva caída, el equipo dirigido por Walter Ribonetto se complica cada vez más con el descenso.

Con la amenaza del descenso cada vez más presente, el Tomba visitaba al Granate con la necesidad imperiosa de ganar y aprovechar el traspié de Aldosivi, que antes había perdido con Racing.

Pese a la urgencia (o producto de ella) el Expreso fue un cúmulo de errores y durante el primer tiempo nunca pudo lastimar a los locales.

Lejos de poder imponerse, el equipo de Walter Ribonetto sufrió ante cada embate de Lanús. Si el partido llegó a la media hora igualado 0 a 0 fue sólo por la falta de eficacia de los delanteros granates. Sin embargo, de tanto ir, el equipo del sur del conurbano bonaerense lograría adelantarse en el marcador a los 33′ cuando José Canale ganó en velocidad a una defensa tombina inexplicablemente abierta y pasiva, para definir ante Franco Petroli, que descuidó el arco en su afán de achicar espacios.

Para encontrar una situación de gol favorable a Godoy Cruz hubo que esperar hasta los primeros minutos del segundo tiempo, cuando a la salida de un córner Luciano Romero casi convierte un gol en contra de su propio arco.

A partir de ese momento, el Bodeguero fue un poco más agresivo y comenzó a merodear más el área de Nahuel Losada. Con más ganas que fútbol, los visitantes intentaron lastimar a la defensa granate valiéndose de centros como su principal arma.

Por su parte, Lanús empezó a tener cada vez más espacios como para ampliar su ventaja con algún contragolpe. Incluso pudo haber liquidado el pleito, pero Eduardo Salvio estrelló su remate contra el travesaño.

En el epílogo del partido, cuando el Tomba estaba totalmente volcado al ataque en busca de rescatar al menos un punto, una contra letal encabezada por Marcelino Moreno le permitió a Lanús decretar el 2 a 0 definitivo, por intermedio de Rodrigo Castillo.

Con este resultado, Godoy Cruz se queda en 10 unidades y está penúltimo en la tabla de la zona “B”, mientras que Lanús llega a la cima con 26 puntos.

En lo que respecta al descenso, el Tomba acumula 27 puntos en la tabla anual, y está sólo 4 unidades por encima de San Martín de San Juan, que está último pero que todavía debe jugar.

Cabe destacar que los sanjuaninos también están al fondo en la tabla de los promedios, por lo que en caso de que desciendan por esa vía “liberará un cupo” y -hoy día- descendería Aldosivi, que tiene 24 unidades, tres menos que Godoy Cruz.

La próxima fecha el Expreso tendrá quizás el duelo más importante en lo que queda de torneo: deberá recibir en el Gambarte a San Martín de San Juan.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Lanús (2): Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Luciano Romero; Gonzalo Pérez, Ramiro Carrera; Lautaro Acosta, Alexis Canelo, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz (0): Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Morán; Misael Sosa, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Agustín Auzmendi, Facundo Altamira. DT: Walter Ribonetto.

Goles: PT: 33′ José Canale (L). ST: 94′ Rodrigo Castillo (L).

Cambios: Lanús: Agustín Cardozo por Dylan Aquino, Eduardo Salvio por Lautaro Acosta, Marcelino Moreno por Alexis Canelo, Nicolás Morgantini por Armando Méndez, Sasha Marcich por José Canale. Godoy Cruz: Luca Martínez Dupuy por Misael Sosa, Gonzalo Abrego por Maximiliano González, Santiago Martínez por Nicolás Fernández, Agustín Valverde por Lucas Arce, Luciano Pascual por Facundo Altamira.

Amonestados: 10′ Mateo Mendoza (GC), 21′ Misael Sosa (GC), 56′ Maximiliano González (GC), 69’Nicolás Fernández (GC).

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Ciudad de Lanús.