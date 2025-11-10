Godoy Cruz perdió con Atlético Tucumán y quedó al borde del descenso

Godoy Cruz perdió con Atlético Tucumán por 2 a 1, en un encuentro correspondiente a a decimoquinta fecha del torneo Clausura 2025, el cual se llevó a cabo este domingo en el estadio Monumental Presidente José Fierro, y que contó con el arbitraje de Sebastián Zunino. Ahora, el Expreso depende de un milagro para mantenerse en Primera División.

El Tomba salía a la cancha con todos los resultados puestos. Tras el empate de San Martín de San Juan, y el polémico y agónico triunfo de Aldosivi, el equipo dirigido por el Turco Asad iniciaba el partido en el último lugar de la tabla anual, por lo que estaba obligado a ganar para no depender de ningún resultado en la última fecha. Enfrente, Atlético Tucumán también tenía que buscar los tres puntos para asegurarse la permanencia.

En un encuentro cargado de tensión, el Expreso intentó tomar la iniciativa desde el inicio. Con más empuje que fútbol, Godoy Cruz buscó lastimar a la defensa rival desde las bandas. Sin embargo, sin haber insinuado demasiado, el conjunto tucumano se encontró con un gol: a los 19′ Ramiro Ruiz intentó conectar de cabeza un centro, con tanta mala fortuna para Godoy Cruz que Juan Morán desvió la pelota, que se terminó metiendo entre las piernas de Franco Petroli. Pese a los esfuerzos de Federico Rasmussen por despejar el balón, éste ya había cruzado la línea de gol, por lo que el árbitro señaló la mitad de cancha.

Al verse en desventaja y con la situación apremiante del descenso, los jugadores tombinos cayeron en la desesperación, por lo que su juego se volvió todavía más impreciso de lo que ya era. Por momentos, la única vía de escape que encontraba el Bodeguero era dársela a Santino Andino para que el jugador del seleccionado argentino sub 20 intente desnivelar con una acción individual.

Ya en el complemento, más apremiados que nunca por el reloj y el resultado, el Tomba se desbocó buscando el empate. Sumergido en el nerviosismo y en la anarquía, Godoy Cruz comenzó a dejar demasiados espacios en defensa. Sólo era cuestión de que el Decano tucumano acertara un ataque para liquidar el partido.

Pese a sus deficiencias para finalizar sus ataques, los locales aumentarían su ventaja en el marcador. A los 69′ Marcelo Ortiz ganó de cabeza tras un centro proveniente de una pelota parada para poner el 2 a 0, que a esa altura de la noche era lapidario para el Expreso.

A partir de ese momento, perdido por perdido, Asad mandó toda la carne al asador mandando a la cancha a cuanto atacante tenía a mano en el banco.

Y cuando el Tomba estaba desahuciado, a los 80′ apareció Santino Andino para marcar el descuento tras un grosero error del arquero rival.

Con la ilusión renovada, Godoy Cruz comenzó a arrinconar a los tucumanos contra su arco. Sin demasiada lucidez, pero con mucho empuje, el Tomba inclinó la cancha durante los últimos minutos.

Pese a los embates finales, el Bodeguero no volvería a poner en aprietos al arquero rival, por lo que el marcador terminaría siendo 2 a 1 favorable a Atlético Tucumán.

Con este resultado, Godoy Cruz está último en la tabla anual, con 28 puntos, los mismos que San Martín de San Juan -que ostentan mejor diferencia de gol y que estaría descendiendo por la tabla de promedios. Por su parte, Atlético Tucumán alcanzó las 34 unidades y se aseguró la permanencia en la Primera División.

La próxima fecha, la última del torneo, Godoy Cruz recibirá en el Gambarte a Riestra, donde deberá ganar y esperar un milagro para mantener la categoría.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Atlético Tucumán (2): Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Ramiro Ruiz, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Renzo Tesuri, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Godoy Cruz (1): Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Morán; Facundo Altamira, Pol Fernández, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Omar Asad.

Goles: PT: 19′ Juan Moran e/c (ATU). ST: 69′ Marcelo Ortiz (ATU), 80′ Santino Andino (GC).

Cambios: Atl. Tucumán: Carlos Auzqui por Renzo Tesuri, Lautaro Godoy por Nicolás Laméndola, Carlos Abeldaño por Ramiro Ruiz, Luciano Vallejo por Guillermo Acosta. Godoy Cruz: Walter Montoya por Lucas Arce, Daniel Barrea por Vicente Poggi, Nahuel Ulariaga por Agustín Auzmendi, Tomás Pozzo por Nicolás Fernández, Misael Sosa por Facundo Altamira.

Amonestados: 15′ Leandro Díaz (ATU), 32′ Vicente Poggi (GC), 49′ Marcelo Ortiz (ATU), 63′ Renzo Tesuri (ATU), 68′ Juan Morán (GC), 85′ Carlos Auzqui (GC), 94′ Tomás Pozzo.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental Presidente José Fierro.