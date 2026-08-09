Godoy Cruz pegó desde el arranque y logró su cuarto triunfo seguido

Godoy Cruz recibió este domingo a Chaco For Ever por la 24° fecha de la Primera Nacional. El Tomba, que venía de tres triunfos al hilo, golpeó desde el arranque para seguir entre los equipos que pelean por ingresar al Reducido.

A los 9 minutos del primer tiempo, Godoy Cruz ya ganaba el partido. Tomás Rossi sacó un pelotazo largo para Martín Pino, quien llegó al área por la izquierda y tocó atrás para que Axel Rodríguez solamente tenga que empujarla al fondo de la red.

Sin bajar la intensidad, el Tomba amplió la ventaja cuando iban 15 minutos. Con la misma dupla que en el primer grito, ahora se invirtieron los roles. Rodríguez desbordó por la izquierda y asistió a Martín Pino, quien anticipó a su marcador y de espalda, con un sutil disparo de taco, puso el 2 a 0.

El Expreso pudo seguir ampliando el marcador, pero no logró acertar las combinaciones ofensivas y se fue al descanso con dos goles de diferencia para comenzar a sellar el triunfo frente a su gente.

En el inicio del complemento, el elenco chaqueño mostró una mejor versión y a los 57 minutos logró descontar, por intermedio de Matías Romero, que luego de una mala salida de la defensa local, aprovechó la segunda jugada para ganar la posición y cruzar el tiro a la izquierda de Juan Strumia.

A pesar de intentar y por momentos dominar el rodaje del partido, los de Daniel Cravero no lograron reponerse y siguen comprometidos con el descenso al Federal A.

Con este triunfo, el cuarto consecutivo en el torneo, el equipo de Pablo de Muner sigue trepando posiciones y se ubica en la quinta posición de la Zona A con 37 puntos. El próximo sábado desde las 18 horas recibirá al Deportivo Maipú, en busca de estirar el buen momento.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Godoy Cruz (2): Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine; Antonio Guerrero, Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Chaco For Ever (1): Gastón Canuto; Alan Luque, Lucas Mihovilcevich, Ricardo Garay Lima, Agustín Ojeda; Santiago Valenzuela; Enzo Gaggi, Juan Manuel Carrizo, Brian Nievas, Leandro Fernández y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Goles: 9′ A Rodríguez, 15′ M. Pino (GC); 57′ M. Romero (C)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Estadio: Feliciano Gambarte

FOTO PORTADA: Prensa Godoy Cruz