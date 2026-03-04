Godoy Cruz no tiene paz: en medio de la crisis, su técnico fue visto jugando al pádel y las redes estallaron

El calvario del Tomba no sólo parece no tener fin, sino que cada día que pasa parece agravarse. Como si los problemas futbolísticos no fueran suficientes, en las últimas horas las redes estallaron cuando circularon imágenes de Mariano Toedtli jugando al pádel luego de que el equipo que dirige volvió a dejar una pálida imagen.

Luego del estrepitoso derrumbe que derivó en el descenso, el Tomba no logra levantar cabeza: en lo que va de 2026 el equipo quedó eliminado en su debut en la Copa Argentina y todavía no gana ni un partido en la Primera Nacional. Ni siquiera el “cambio” de dirigencia y la llegada de un nuevo cuerpo técnico cambiaron la situación.

En un contexto deportivo alarmante, en el que los malos resultados se acumulan, los hinchas terminaron por perder la paciencia con un equipo que parece no tener reacción.

Con todo ese caldo de cultivo, cualquier chispa hace encender la llama iracunda de los aficionados. Y esa chispa fue una foto de su técnico, Mariano Toedtli, quien fue captado jugando al pádel. La imagen se viralizó luego de que el Expreso apenas pudiera igualar con Deportivo Madryn en el Feliciano Gambarte. Cabe destacar que en dicho encuentro, en el que el juego del Expreso volvió a defraudar, el plantel y el técnico se fueron en medio de insultos y silbidos.

La imagen del DT recordó una situación que se vivió en el Tomba en la antesala del descenso, cuando Pol Fernández fue visto jugando al deporte de la paleta cuando el equipo se hundía, hecho que indignó a la afición y llevó a un quiebre definitivo en su relación con el jugador, que había tenido un buen primer paso por el club.

Por otra parte, también hubo cuestionamientos contra los jugadores: según acusaron en redes, tres integrantes del plantel profesional fueron vistos en el estadio Malvinas Argentinas viendo el partido entre Independiente Rivadavia y River. “No se les pide que no tengan vida, solo que tengan RESPETO“, cuestiona un posteo.

Finalmente, trascendió un video en el que se ve a un grupo de barrabravas reclamándole cara a cara al plantel más actitud. Sin embargo, dicas imágenes no serían actuales.