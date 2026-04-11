Godoy Cruz no pudo mantener el buen presente y perdió el invicto

Godoy Cruz, que llegaba a la octava fecha de la Primera Nacional sin conocer la derrota, visitó a San Telmo, que buscaba despegarse del fondo de la tabla de la Zona A

Desde el arranque, el Candombero planteó una idea que se le hizo cuesta arriba al Tomba y que a lo largo del partido lo hizo comenter errores forzados.

A los 17 minutos, Martín Batallini abrió el marcador para el local. El autor de gol, que no iba a ser titular, aprovechó un remate para desviar la pelota y poner el 1 a 0.

SI MARTÍN, FUISTE VOS! ⚽️💥 pic.twitter.com/MXpRVubxjd — Club San Telmo (@PrensaSanTelmo) April 11, 2026

Para el equipo dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez, el gol fue el disparador para mejorar con el correr de los minutos, registrando claras llegadas, pero no terminaron en festejos.

En el complemento, a los 66 minutos, el equipo local amplió la diferencia en el marcador tras un remate Iñaki Larthirigoyen que se desvió en Mateo Mendoza y descolocó a Roberto Ramírez.

¡𝐄𝐥 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦𝐛𝐞𝐫𝐨! 👊⚽️ pic.twitter.com/97QiFl6S3K — Club San Telmo (@PrensaSanTelmo) April 11, 2026

El Expreso mostró poco para destacar y sufrió su primera caída en el torneo de la Primera Nacional, jugando uno de los peores partidos en el año.

Por la décima fecha (sin Lucas Arce que fue expulsado en los últimos minutos) Godoy Cruz jugará ante San Miguel, en el estadio Feliciano Gambarte. El partido se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 16.30 horas.