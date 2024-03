Godoy Cruz no pudo con Newells pero sigue en lo más alto

Por la décima fecha de la Zona B de la Liga Profesional de fútbol, el puntero Godoy Cruz recibió en el estadio Malvinas Argentinas a uno de sus más cercanos perseguidores, Newell’s Old Boys de Rosario.

Como de costumbre, el elenco de Daniel Oldrá comenzó siendo protagonista de las pelotas divididas y se posicionó como el candidato a llevarse la victoria, tras la derrota en su última participación (adeuda el partido en cancha de San Lorenzo), cuando se midió con Estudiantes de la Plata.

A los 25 minutos tras mucho internarlo, el Tomba logró abrir el marcador, por intermedio de Tomás Conechny, que ganó en el juego áereo y dejó sin respuestas a Ramiro Macagno.

ARRIBA EL TOMBA: Conechny ganó de cabeza y puso el 1-0 de Godoy Cruz vs. Newell´s en la #CopaDeLaLiga.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EJ4uA76Fsg — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2024

En medio del festejo del público local, Fernando Rapallini, árbitro del encuentro expulsó por insultarlo a Ever Banega en el conjunto rosarino.

EXPULSADO POR EXCESO VERBAL: Banega vio la roja tras el gol de Godoy Cruz en Mendoza.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/RMffPXIJHN — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2024

Con un gol de ventaja, un hombre de más y el primer tiempo casi terminado, Godoy Cruz tenía controlado el partido. No obstante, en el único descuido de la tarde, Juan Ramírez igualó el partido para dar tranquilidad a sus compañeros de cara al último tramo del encuentro.

El empate del Colo 🇺🇾



⚽ Corrida y definición de Ramírez para el 1-1 parcial de #Newells en Mendoza, ¡vamos!



🎥 @SC_ESPN pic.twitter.com/d8RvzyxsJY — Newell’s Old Boys (@Newells) March 10, 2024

Con cambios de esquemas y de nombre, el segundo tiempo comenzó con la misma intensidad. Newell´s buscando un gol más antes de que el hombre de menos comenzara a notarse y Godoy Cruz queriendo repetir la buena imagen que dejó antes del descanso.

A los 49 minutos una falta innecesaria sobre el lateral izquierdo de Hernán Lopéz Muñoz emparejó el partido, dado que esta fue sancionada con amarilla y sumada a la que tuvo en la primera etapa, lo mandó expulsado al vestuario.

DOBLE AMARILLA Y ROJA: Hernán López Muñoz se fue expulsado en el inicio del ST en la #CopaDeLaLiga.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ZW1GTShJZJ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2024

Con ambos equipos jugando con un hombre menos, el partido se volvió tedioso y las acciones concretas de gol comenzaron a esfumarse. Sin embargo, alguna más hubo y fue para el Bodeguero que con toda su fuerza ofensiva arrinconó al equipo de Mauricio Larriera. No obstante, el marcador no se movió y fue empate.

El próximo 17 de marzo, nuevamente de local, Godoy Cruz se enfrentará por la úndecima fecha del primer torneo del año a Tigre desde las 16 horas, para recuperar la memoria y sumar de a tres.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Godoy Cruz (1): Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios (C), Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Juan Andrada, Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Juan Bautista Cejas; Tomás Badaloni y Tomás Conechny. DT: Daniel Oldrá.

Newell´s Old Boys (1): Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez (C), Ian Glavinovich, Brian Calderara; Franco Díaz, Rodrigo Fernández, Francisco González, Ever Banega, Brian Aguirre y Juan Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Goles: 25′ T. Conechny (GC); 45(+3)´ J. Ramírez (N)

Amonestados: 20′ P. Barrios; 32′ H. López Muñoz, 45(+4)’ T. Galdames (GC)

Expulsados: 25´ Ever Banega (N); 49´ Hernán López Muñoz (GC)

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Fotos: Prensa Godoy Cruz