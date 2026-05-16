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Primera Nacional

Godoy Cruz no pudo con Los Andes y sumó su segunda derrota en el torneo

El Tomba no fue preciso y malogró ocasiones claras de gol y sumó su segunda derrota en la Primera Nacional.

Godoy Cruz visitó a Los Andes en el Estadio Eduardo Gallardón, en el marco de la fecha 14 de la Zona A de la Primera Nacional.

El partido comenzó con un trámite parejo y muy cortado entre ambos conjuntos, incluido amonestaciones tempranas para cada lado.

La monotonía recién se rompió a los 33 minutos, cuando una gran jugada por el medio de Alex Valdez Chamorro terminó en una asistencia precisa para Mauricio Asenjo, quien definió con un remate cruzado al palo izquierdo de Ramírez para establecer el 1 a 0.

El Tomba no logró reaccionar tras el golpe y, con pocas ideas en ataque, no pudo inquietar al arco rival en lo que quedó de la etapa. 

En el complemento, el Bodeguero mejoró su imagen y comenzó a dañar la defensa local, pero sin poder igualar las acciones, que con el pasar de los minutos, se convirtió en un dolor de cabeza.

Llegando a loso 65 minutos, Fabrizio Llobet cobró un penal para el Tomba luego de que Julián Rodríguez llegara tarde al cruce y derribara a Martín Pino dentro del área. Sin embargo, el mismo delantero se hizo cargo de ejecutar la falta y malogró su disparo.

El próximo sábado, desde las 16:30 horas, el Expreso recibirá en el Feliciano Gambarte a All Boys, por la fecha 15 del torneo.

SINTESÍS DEL PARTIDO

Los Andes (1): Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez, Daniel Franco, Peter Martínez; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortíz, Alex Valdéz Chamorro; Mauricio Asenjo, Facundo Villareal. DT: Leonardo Lemos.

Godoy Cruz (0): Roberto Ramírez, Lucas Arce, Esteban Burgos, Tomas Rossi, Juan Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Axel Rodríguez, Tomás Pozzo, Matías Ramírez; Martín Pino. DT: Pablo de Muner.

Goles: 33′ M Asenjo (LA).

Incidencias: a los 66 minutos Martín Pino (GC) erró un penal.

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Estadio: Eduardo Gallardón

FOTOS: Prensa Los Andes

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