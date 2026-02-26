Godoy Cruz no levanta cabeza: perdió con Deportivo Morón y fue eliminado de la Copa Argentina 2026

No hay caso, Godoy Cruz no levanta cabeza. Este miércoles el Tomba quedó eliminado de la Copa Argentina 2026 tras perder con Deportivo Morón por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a los 32avos de final, el cual se llevó a cabo en el estadio José Dellagiovanna -de Tigre- y que contó con el arbitraje de Pablo Giménez.

Luego del estrepitoso colapso que derivó en el descenso del Bodeguero a la Primera Nacional tras casi dos décadas en la Liga Profesional, y de un dubitativo inicio en la segunda categoría del fútbol argentino, el equipo ahora dirigido por Mariano Toedtli tenía la oportunidad de comenzar a enderezar el rumbo en su debut en la Copa Argentina.

Con ese objetivo, el Expreso viajó a Buenos Aires con el objetivo de ganarle al Gallito de Morón para seguir con vida en la competición. Sin embargo, el equipo mendocino volvió a mostrar una pálida imagen y fue superado durante casi todo el partido.

Foto: Prensa de Godoy Cruz Antonio Tomba.

La superioridad de Morón se vio reflejada en el marcador a los 26′ de la etapa inicial: tras un córner ejecutado desde la izquierda del ataque del Gallo, una serie de rebotes decantó en un gol en contra de Mariano Santiago.

¡EL GALLO PEGÓ PRIMERO!



Pese a la necesidad que demandaba el marcador, el Tomba no sólo que nunca pudo salir de su pasividad, sino que siempre estuvo más cerca de recibir un segundo gol que de igualar el marcador.

Ni siquiera el hecho de haber jugado gran parte del complemento con un jugador más por la expulsión de Franco Vázquez a los 58′ hizo que el Tomba pudiera imponer condiciones. Recién sobre el final, con más empuje que fútbol, Godoy Cruz logró aproximarse con cierta peligrosidad al arco defendido por Federico Díaz, que prácticamente no pasó sobresaltos en toda la noche.

Consumada la derrota, el Tomba quedó eliminado de la Copa Argentina y ahora deberá centrarse en la Primera Nacional, donde deberá comenzar a sumar de a tres puntos para no complicar de manera prematura sus chances de acceder al reducido por el ascenso a la Liga Profesional.