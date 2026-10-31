Godoy Cruz le ganó un partido infartante a Almirante Brown y es finalista

En el estadio Feliciano Gambarte, frente a su gente y con la ilusión intacta de que los resultados lo ayuden para quedarse con el boleto para disputar la final por el ascenso, Godoy Cruz recibió a Almirante Brown por la última fecha del torneo de la Primera Nacional.

El primer cuarto de hora no fue como esperaba el equipo local y se dio un partido peleado, con Godoy Cruz tomando la iniciativa pero sin encontrar los espacios para lastimar al rival.

Casi cumplidos los 19 minutos, llegó el premio. Tras un buen centro desde la izquierda, Martín Pino ganó en altura y con un cabezazo certero marcó el 1 a 0.

🏆 GOL de Godoy Cruz para ponerse en ventaja y subirse a la CIMA de la Zona A. Por ahora, el Tomba es FINALISTA. https://t.co/htOfGHG7AT — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 31, 2026

Con ese gol del goleador del campeonato, Godoy Cruz se colaba en la gran final, ya que Ferro empataba su partido que se jugó en simultáneo .

A los 35 minutos, tras una buena jugada de contra, Pino habilitó a Axel Rodríguez, quien recibió en el área por la izquierda, enganchó hacia adentro provocando un penal que fue cobrado de inmediato.

El paraguayo Diego Viera se hizo cargo del disparo que no tuvo nada de precisión y terminó en las manos de Bruno Galván que le negó el segundo tanto a Godoy Cruz.

"Diego Viera" Por el penal que erró el capitán de Godoy Cruz ante Almirante Brown. https://t.co/644YMDaQK6 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026

En los primeros instantes del complemento, el equipo de Pablo de Muner fue a la carga y de no ser por una mínima posición adelantada, hubiera estirado la diferencia a los 49 minutos.

A los 60 minutos tuvo otra clara posibilidad, pero no pudo concretarla y con el correr del tiempo, la pelota comenzó a quemar.

Cuándo el partido parecía terminar llegó la definición más infartante del campeonato. A los 2 minutos del tiempo agregado, Pedro Velurtas puso el 1 a 1 para la visita, que mandaba al Tomba al Reducido y solo un minutos después, Diego Viera se tomó revancha y de cabeza anotó el gol agónico para que el Expreso se lleve los tres puntos.

El marcador no se movió, el triunfó llegó y si bien el partido terminó, la alegría y los festejos tuvieron que esperar algunos minutos más, esperando a que en la cancha de Acasusso se confirmara el empate del local y Ferro para asegurar el boleto a la final de Godoy Cruz.

"Diego Viera" Por el gol agónico de Godoy Cruz para darle la victoria a Almirante Brown y consagrarse por el momento en su zona. https://t.co/arBK7BxtKl — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026

Luchó, remontó y ahora es finalista. Godoy Cruz está a 90 minutos de volver a la Liga Profesional. Deberá enfrentar a Tristán Suárez, ganador de la Zona B, el sábado 14 de noviembre , en horario y sede a confirmar.